「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

▲▼ 台韓交流賽，林佳緯。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

台韓交流賽13日第二戰，20歲林佳緯8局滿貫砲帶領中華隊超前4分搶下勝利，這是他在進職棒後國際賽的初體驗，兩萬人球迷在他開轟後高喊「我愛你」，讓他在休息室裡相當害羞，賽後受訪回想也直呼，「想躲起來。」

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「其實當下有點想學吉力吉撈確信步，但怕球沒出去會很尷尬，所以不敢做確信步，」林佳緯笑著說。當兩萬名球迷為他瘋狂歡呼並高喊「我愛你」時，這位害羞的新秀更是靦腆表示「超級害羞，想躲起來」。

對於首度入選成棒國家隊，林佳緯坦言感受到不小壓力。「跟以前參加學生國家隊完全不同，有種天差地遠的感覺，」他說道。雖然還未正式對上外國選手，但透過觀看之前12強賽事，他深刻體會到國際賽事中各國求勝的企圖心，以及各隊派出最精銳陣容應戰的決心。

有趣的是，林佳緯透露自己前幾天忘了向交情好的獅隊隊友潘傑楷道賀生日，被他抱怨後，他開玩笑表示要用「入選（經典賽資格賽）正選名單來彌補」。

對於從12強賽觀眾搖身一變成為場上球員，林佳緯的朋友們都感到不可思議，笑問他：「你明明是觀眾，為什麼在下面打球？」面對兩萬人的場面，這位曾在中職兄弟主場經歷過四萬人場面的林佳緯表示：「我蠻享受的，如果有更多人的話會更開心。」