獲暴龍迷起立鼓掌林書豪好感動　盼打破季後賽首輪魔咒

▲林書豪。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

2012年掀起「林來瘋」期間，林書豪在多倫多上演三分絕殺秀，沒想到7年後他成為暴龍的一員。14日首度代表暴龍出賽，獲得滿場球迷起立鼓掌歡迎，他坦言很努力要保持淡定，但內心非常感動，他也希望來到暫居東區第2的暴龍隊，能讓他不再是「看季後賽」，期待打破生涯從沒進入季後賽第2輪的魔咒。

後場戰力吃緊的暴龍，14日迎來擁有9年資歷的新援林書豪，雖然次節遭反超比數，第3節還一度落後達12分，但多倫多在「豪小子」送出精彩地板球幫助阿努諾比(OG Anunoby)爆扣開始，展開絕地大反攻，當家主控羅瑞(Kyle Lowry)也連拿8分，還有一記妙傳送給「豪小子」，讓這位台裔控衛上演反手上籃，一波18比2的猛攻就此扭轉了戰局。

暴龍終場以129比120收下6連勝，43勝16敗的戰績排在全聯盟第3，林書豪則獲得了25分鐘的上場時間，7投3中攻下8分、5助攻和5籃板，外帶抄截、火鍋各1的全方位數據。

對於自己首節替補上陣時獲得暴龍球迷起立鼓掌歡迎，林書豪相當感動，「我今晚來到這裡，得到了這種待遇，雖然我努力想保持淡定，想專注在我們今晚在防守端的策略，但內心真的很感動。」

林書豪說，他與老鷹達成買斷後選擇來到多倫多，是因為暴龍表達出非常渴望他入隊，對他來說意義深遠。7年前的情人節(美國時間)，這位台裔控衛曾在多倫多主場打出生涯代表作，上演三分絕殺逆轉秀，如今成了暴龍的一員，雙方的特殊緣分為人津津樂道。

「每次我來到多倫多，總會覺得是在主場比賽，不管我為哪一隊效力，這裡的粉絲都很熱情。」林書豪也提到自己生涯曾4度打入季後賽，卻從來沒跨過首輪魔咒，他很希望能在季後賽走得更遠，「我已經厭倦看季後賽，因此這很令人興奮。」