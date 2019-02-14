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林書豪暴龍首秀拿8+5+5　連線明星主控羅瑞退巫師

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▲暴龍林書豪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪暴龍生涯首秀 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

林書豪14日凌晨5點度過冷卻期隨即與暴龍簽約，入隊第一天就迎來多倫多生涯首秀，面對作客的巫師。他首節替補上陣時獲得全場起立鼓掌禮遇，打了25分鐘，7投3中攻下8分、5助攻和5籃板，外帶抄截、火鍋各1，還成功與主控羅瑞(Kyle Lowry)連線，暴龍終場也以129比120取勝。

暴龍明星主控羅瑞(Kyle Lowry)開賽就連送2次助攻，讓西亞卡姆(Pascal Siakam)與射手格林(Danny Green)接連在籃下得手，拉出一波12比2猛攻「下馬威」；不過巫師二哥畢爾(Bradley Beal)接下來連砍9分並送出3次助攻，將比數追到26比30。

林書豪則在首節還剩4分05秒替補上陣，獲得滿場球迷起立鼓掌，送出一次助攻，讓射手格林砍進一記27呎三分球，在防守端也相當賣力，抄走了前隊友強森(Wesley Johnson)的球，還奮力抓下了一記防守籃板。

進入次節，林書豪得分終於開張，他在暴龍的首顆進球出現在上半場還剩9分36秒，他帶球殺入禁區輕鬆上籃得分，並在次節最後1分05秒送助攻給禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)，幫助對方砍進弧頂三分；最後41.8秒，他又命中了2罰，前2節打了12分鐘，4投1中攻下4分、3籃板和2助攻，外帶1抄截。

▲暴龍林書豪 。（圖／達志影像／美聯社）

「暖機完成」的巫師次節火力全開，單節灌進了39分，包括上半場終了前28.4秒，畢爾和亞瑞沙(Trevor Ariza)連飆2顆三分球，反倒帶著65比59、6分領先進入下半場。

巫師第3節開局繼續在外線開火，亞瑞沙連拿7分，又連送妙傳給格林(Jeff Green)和布萊恩(Thomas Bryant)飆外線，在此節還剩8分48秒，拉開80比68、12分領先林書豪在第3節還剩8分48秒替補上陣，有一記精彩的地板球，球恰到好處送到阿努諾比(OG Anunoby)手上，讓他完成一記爆扣

隨後暴龍主控羅瑞挺身率隊追分，他砍了2記外線並站上罰球線連拿8分，送出3次助攻，包括第3節最後4分43秒，傳出精準地板球，讓林書豪上演反手上籃得分，一波18比2的大逆襲，多倫多取得86比82、4分反超；在阿努諾比最後1分08秒飆進26呎三分、鮑威爾兩罰一中後，一度將分差擴大到101比89、12分。

▲暴龍林書豪 。（圖／達志影像／美聯社）

林書豪第3節則拿下2分、2籃板和2助攻，並在此節終了前1分14秒，封阻了麥克雷(Jordan McRae)的急停跳投。

不過帶著10分領先進入決勝節的暴龍，末節遭巫師頑強抵抗，格林和畢爾聯手率隊開啟一波19比9的反攻，一度追到111比112僅1分差；羅瑞在關鍵時刻再次跳出來主宰戰局，他在比賽最後4分35秒砍進個人單場第4顆三分，西亞卡姆也連拿了4分，再將差距擴大到8分，穩住了軍心。

林書豪末節嘗試了一記三分依舊落空，但入隊第一天他就成功與羅瑞連線，末節最後8分38秒再次上籃得手，此役有8分進帳，他在終場前7分23秒退場後就沒再上陣，暴龍終場以129比120獲勝。

暴龍此役先發5虎得分全部上雙，以西亞卡姆飆出44分、10籃板最佳；阿努諾比從板凳挹注22分；羅瑞攻得14分、13助攻的雙十數據。巫師則以畢爾拿下28分最高，他另有11助攻。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子
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