林書豪暴龍首秀球迷起立鼓掌歡迎　輕鬆切入半場拿4+3

▲林書豪。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

林書豪14日正式加盟生涯第8個東家暴龍,多倫多堪稱他效力過的球隊中實力最堅強的一隊。這位台裔控衛簽約後隨即迎來首秀,面對作客的巫師,他在首節還剩4分05秒替補上陣,全場起立鼓掌歡迎他,備受禮遇,他在暴龍的首顆進球出現在次節最後9分36秒,他帶球從右側45度角切入,輕鬆上籃得手。

暴龍14日在主場對巫師的比賽,是他們在明星周前最後一戰,林書豪在今日凌晨5點度過48小時的澄清期後,隨即與暴龍簽約,為了讓他能在主場亮相,多倫多付出了17萬美金的豪華稅。

林書豪在首節還剩4分05秒替補上陣,獲得滿場球迷起立鼓掌,他單節送出一次助攻,幫助射手格林(Danny Green)砍進一記27呎三分球,雖然跳投出手不進,還被抓了走步違例,但他在防守端相當賣力,抄走了前隊友強森(Wesley Johnson)的球,還奮力抓下了一記籃板。

進入次節,林書豪得分終於開張,他在暴龍的首個進球出現在上半場還剩9分36秒時,他帶球殺入禁區輕鬆上籃得分,並在次節最後1分05秒送助攻給禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka),讓對方砍進弧頂三分;最後41.8秒,他又命中了2罰,前2節打了12分鐘,4投1中攻下4分、3籃板和2助攻,外帶1抄截,暴龍上半場則暫時以59比65落後給巫師。

Standing ovation for Jeremy Lin in his first game with the Raptors. (via @nba) pic.twitter.com/v3h38P90Wr