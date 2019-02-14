林書豪暴龍首秀球迷起立鼓掌歡迎　輕鬆切入半場拿4+3

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

林書豪14日正式加盟生涯第8個東家暴龍，多倫多堪稱他效力過的球隊中實力最堅強的一隊。這位台裔控衛簽約後隨即迎來首秀，面對作客的巫師，他在首節還剩4分05秒替補上陣，全場起立鼓掌歡迎他，備受禮遇，他在暴龍的首顆進球出現在次節最後9分36秒，他帶球從右側45度角切入，輕鬆上籃得手。

.@JLin7 officially on the box score pic.twitter.com/ubBEKW6gtr — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年2月14日

暴龍14日在主場對巫師的比賽，是他們在明星周前最後一戰，林書豪在今日凌晨5點度過48小時的澄清期後，隨即與暴龍簽約，為了讓他能在主場亮相，多倫多付出了17萬美金的豪華稅。

林書豪在首節還剩4分05秒替補上陣，獲得滿場球迷起立鼓掌，他單節送出一次助攻，幫助射手格林(Danny Green)砍進一記27呎三分球，雖然跳投出手不進，還被抓了走步違例，但他在防守端相當賣力，抄走了前隊友強森(Wesley Johnson)的球，還奮力抓下了一記籃板。

進入次節，林書豪得分終於開張，他在暴龍的首個進球出現在上半場還剩9分36秒時，他帶球殺入禁區輕鬆上籃得分，並在次節最後1分05秒送助攻給禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)，讓對方砍進弧頂三分；最後41.8秒，他又命中了2罰，前2節打了12分鐘，4投1中攻下4分、3籃板和2助攻，外帶1抄截，暴龍上半場則暫時以59比65落後給巫師。