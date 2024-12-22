曾頌恩祝福陳子豪「對我們不要打太遠」　有意繼承「1號黃衫」

▲曾頌恩（左二）出席諸羅山盃開幕典禮。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

陳子豪透過FA轉戰味全龍，曾頌恩不捨隊友離隊，馬上傳訊息送上祝福。兄弟隊「1號」空出後，曾頌恩希望能繼承陳子豪的精神，從32號換穿1號「黃衫」，不過暫時遭到陳子豪勸退，認為他穿32號已經打出成績。

曾頌恩接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，陳子豪轉隊的消息曝光後，馬上傳訊息跟他說，「辛苦了，對我們不要打太遠。」

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隨著陳子豪轉隊，「1號黃衫」將空出來，曾頌恩透露，其實從高中到大學都穿1號，一直希望職業生涯也能穿1號，但被兄弟選上時，就知道陳子豪已經使用此號碼，恐怕到退休都選不到。

藉由這次陳子豪離隊的契機，曾頌恩希望能繼承他的精神，背號改成1號。他透露：「要先經過他的同意，我才會去問問看球隊。」不過得到陳子豪請他三思的回應，陳子豪告訴他：「大家現在都記得你穿32號，也打出一些成績，確定要換嗎？要不要再想想看。」

在曾頌恩眼中，陳子豪的打擊一直是學習的目標，「他是很有長打能力的選手，又是中職最年輕的百轟締造者，希望可以複製貼上一樣的成績。」

談到陳子豪即將離隊，江坤宇也說：「祝福他，他近期表現也滿符合他的身價，FA的制度也會讓大環境更好。」