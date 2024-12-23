受唐嘉鴻啟發而設立！王楊嬌體育賽事創紀錄獎「總獎金破千萬」

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌 。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

首屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」今天舉行頒獎典禮，獲獎的25名體育英雄中有20人親自出席領獎，共計發出超過新台幣1300萬元獎金，未來獎項適用範圍還將擴大到國、高中生。

「公益信託王楊嬌信望愛基金」與「財團法人大眾教育基金會」今年特別創立王楊嬌體育賽事創紀錄獎，只要選手在今年巴黎奧（帕）運締造新的台灣紀錄（名次），就可獲得100萬元創紀錄獎金。

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創紀錄獎的發起人簡民惠在致詞時提到，當初是在2021年東京奧運時，受到體操選手唐嘉鴻的啟發深深感動，「看到選手不斷突破自我極限，拿到男子體操全能第7名，真的非常開心。」

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻。（圖／路透）

簡民惠也宣布，明年起創紀錄獎的適用範圍，將延伸到國、高中生，只要在田徑、游泳等具有客觀數據的賽事中創新分齡紀錄者，就可獲得10萬元獎金，而打破國家紀錄者，同樣可獲得100萬元獎金。

獲得巴黎奧運男子體操單槓銅牌的唐嘉鴻，在接受媒體聯訪時表示，「聽到創辦人的說法，其實讓我有些承受不起」，自己並沒有這麼偉大，只是盡一切努力在奧運殿堂上有好表現而已。」

唐嘉鴻也認為，現在有了這個獎項後，可以讓小朋友更有未來和目標，「每個選手都很有被鼓勵到的感覺，即便是一些可能比較難在世界舞台上奪牌的運動項目。」

王楊嬌的兒子、同時是TPBL新北國王董事長王文祥也在致詞時加碼，「明年創紀錄獎的獎金會持續堆高，我個人希望從今年的1300多萬湊足到3000萬，讓更多選手無後顧之憂。」