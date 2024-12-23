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「感謝兄弟11年栽培」 陳子豪FA轉戰味全龍感性發文

▲▼陳子豪。（圖／中信兄弟提供）

▲陳子豪。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟重砲陳子豪正式轉戰味全龍，中職聯盟23日宣布，味全龍以10年破1.3億天價合約網羅這位29歲好手。陳子豪23日晚間在社群感性發文，感謝兄弟栽培與球迷支持。

陳子豪今年在中信兄弟出賽87場，繳出17轟60打點，打擊三圍.276/.355/.515的成績。依據規定，中信兄弟可獲得900萬元轉隊費，或540萬元加1名25人名單外選手作為補償。

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這位效力兄弟11年的資深好手，今日在臉書發文感謝球團栽培，特別提到去年一同奪下隊史第九冠的榮耀。他承諾未來將繼續努力，不辜負球迷期待。味全龍預計1月舉辦加盟記者會。

陳子豪發文： 

大家好，我是陳子豪，沈澱了好一陣子，總算能稍稍靜下來，跟所有好朋友說說話。

首先，謝謝中信兄弟球團這11年來的栽培，很榮幸在2013那年被兄弟選到，如願的進入中華職棒開啟職棒生涯，第一支安打就是第一轟，第一次三響砲，第一次在冠軍戰飲恨，好多好多的回憶、歡笑、眼淚都忘不了，這一路走來，受到了很多教練以及學長的指導，才讓我的球技跟經驗越來越豐富；而經歷過七年六亞，也更讓我感受到兄弟球迷的堅定，尤其即便我們一直拿亞軍，球迷們也沒有比我們先放棄，一直努力為我們加油吶喊，不管在哪裡都能變成自己的主場，讓身為兄弟的我真的感到很驕傲，最後也如願拿到夢寐以求的總冠軍，這真是我打職棒以來，最大最大的幸福。

接下來，也許球衣的顏色不同，也許帶給大家的感覺會不一樣，不管怎麼樣，我都會繼續努力，不辜負大家的期待，努力做個一樣好的陳子豪，千言萬語說不完，就說一句謝謝你們。

關鍵字： 中職陳子豪味全龍轉隊球員

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