施洛德剛入勇士恐再被交易？　灣區大物庫明加發文意外引遐想

▲勇士施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士上周火速搞定一筆交易案，延攬資深控衛施洛德(Dennis Schroder)，不過據NBA名記者史坦(Marc Stein)的消息，在明年2月交易截止前，灣區可再把施洛德納入交易包裹，以追求更大咖的球星，如熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)，《Hoops Wire》記者阿米克(Sam Amico)表示，勇士不太可能保持現狀。

季初一度衝上西區龍頭的勇士，近來戰績直線下滑，儘管補進了「德國軟豆」施洛德當天王柯瑞(Stephen Curry)的新搭檔，但《Hoops Wire》記者阿米克直言，灣區軍團不太可能保持現狀；據新版的勞資協議，12月16日(當地時間)前被交易的球員，在明年2月6日交易截止前，可再被當成另一筆交易的籌碼。

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▲勇士施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

不過阿米克指出，上周互換東家的施洛德與梅爾頓(De'Anthony Melton)，要到當地時間2月5日，也就是交易截止的前一天，才能被納入另一筆交易中，「對勇士來說，這尤其引人注目。他們是否可以利用施洛德的合約來獲得像邁阿密一哥巴特勒這樣的大魚，或其他明星球員？」

勇士總管小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)日前曾表明，他們非常「積極」，「你必須考慮你放棄了什麼，得到了什麼，所有這些事情。但為了讓球隊變得更好……我們會去做。」他再次提到必須把握兩大核心柯瑞、格林(Draymond Green)最後的巔峰。

另外，勇士前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)由於未能完成續約，他的名字本季也持續出現在交易傳聞中。這位22歲新星今(23)日貼出多張自己的比賽照片，第一張是背影照，搭配了一首歌「Show Me The Way(請替我指引方向)」，並附上3個「和平手勢」的表情符號，意外引起熱議。

很多球迷在庫明加的貼文下討論，他發文的用意為何？甚至有人覺得這位前場新星可能即將離開金州，「JK，我會想念你，你會在其他地方成為明星。」「準備好認識邁阿密吧。」

庫明加本季場均能得15.1分、4.4籃板和2助攻，投籃命中率43.6%，若他沒被交易，明年夏天將成為受限自由球員。

▲勇士庫明加。（圖／路透）