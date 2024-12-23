「星二代交手」張泰山想起當年對沈鈺傑　二重鐵捕看齊學長林家正

▲二重捕手林敏慶表現沉穩。（圖／台北市棒球協會）

記者楊舒帆／綜合報導

2024年台北國際城市青少棒錦標賽23日進入預賽最終戰，新北市二重國中以7：1擊敗台東卑南國中；另一場「棒二代」對決戲碼中，台北市長安國中7：6逆轉桃園市大園國中，收下3連勝晉級十六強。

二重之戰由U15世界盃國手林敏慶擔任關鍵推手。3局上，陳瑞鑫保送上壘後，林敬慶完成關鍵觸擊，隨後陳泊佑與王聖穰接連送回分數，奠定勝基。二重教練邱耀宇盛讚林敏慶：「他是陣中表現相對穩定的選手，今天前半段能一分未失，他引導投手的功勞很大。」

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林敏慶今年曾入選U15世界盃國家隊，與二重學長、12強賽中華隊金牌捕手林家正同為捕手。「還沒機會見過學長，很欣賞他跟投手的溝通能力，如果有機會碰面，想跟他討教守備跟接球的問題。」林敏慶說。

另一場地的新生公園棒球場也有精彩好戲，長安國中投手沈立宸對決大園國中張可洛，兩人分別是前中華職棒左投「威鯨小沈」沈鈺傑與「森林王子」張泰山的兒子，兩位爸爸今天也到場觀看「二代對決」，張可洛首打席飛球出局，第二打席敲出右外野安打，完成兩人在青少棒階段的首度對壘，最後長安5局下半連灌5分，靠著黃子齊的3分打點二壘安打賞給大園3連敗。

兩位球星父親在中職曾有56打數17安打的對戰紀錄，包括2發全壘打。張泰山回憶道：「我永遠記得我對他的首轟是在台中洲際棒球場，他那時候是巔峰期，很強耶！」如今，這段佳話在他們的下一代身上延續。

▲▼沈鈺傑之子沈立宸(上圖左)及張泰山之子張可洛（上圖右）國中首次對決，他們的親友團（下圖）到場加油。（圖／台北市棒球協會提供）