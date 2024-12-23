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「把鞋子給他！」柯瑞罕見動怒　影片破300萬次查看喊讚

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)昨(22)日從谷底反彈，一甩對灰熊7投0中僅拿2分的冰冷手感，作客灰狼狂飆31分，決勝節更憑一己之力帶動11比0攻勢，單場包辦7顆三分球，率隊止住3連敗，但他賽後罕見動怒，起因是有一名年長的球迷試圖「搶走」他要送給小朋友的球鞋，這個影片在X上已有破300萬次查看。

歷經20日對灰熊7投0中，單場正負值-41的慘淡表現，柯瑞22日出戰灰狼重拾火燙手感，21投10中猛轟31分、10助攻和3籃板，三分16投7中，正負值+20高居全場之冠，帶領勇士以113比103終止3連敗，戰績回升到15勝12敗。

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▲▼勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

不過柯瑞的影響力不只在數據上，他賽後脫下腳上的球鞋，準備送給一名場邊的小球迷，沒想到卻有年長的男子試圖「攔胡」，想從小朋友手中搶走球鞋，柯瑞看到後非常不高興，一向好脾氣的他板起面孔，一面指著對方，「喂，把(鞋子)給他！」其他球迷也跟著一起大吼。

這段影片並沒有拍到最後的結局，不過可以肯定的是，柯瑞「發聲」已迫使那名想拿走鞋子的球迷做出正確的舉動。

《Legion Hoops》轉發這段影片，在Ｘ上不到1天已有破319萬次查看。《NBC體育》灣區站直言，「柯瑞展示了為什麼他是球迷的最愛，這段影片在籃球界廣為流傳。」更大讚道，「柯瑞遠不僅是一名運動員，他的人道主義表露無遺，對孩子們的關愛也展現得淋漓盡致。」

▲勇士柯瑞大爆發砍進7顆三分球，領軍攻破灰狼主場。（圖／路透）

▲勇士柯瑞大爆發砍進7顆三分球，領軍攻破灰狼主場。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞

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