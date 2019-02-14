林書豪秒學會暴龍賽前儀式　猛做伏地挺身沒重演小賈索糗事

▲林書豪與暴龍另一位新援小賈索 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

林書豪14日凌晨5點度過48小時冷卻期後，隨即與東區強權暴龍簽約，趕到多倫多主場出戰巫師，行程相當緊湊仍維持高效演出，上場25分鐘貢獻8分、5助攻和5籃板，入隊第一天就展現與新隊友的默契，連暴龍賽前儀式他都已經學會，在地上猛做伏地挺身，沒有重演另一位新援小賈索(Marc Gasol)先前搞不清楚狀況只能呆站在一旁的糗事。

Jeremy Lin’s already fitting in with the Raps.



(: @Raptors)

pic.twitter.com/kytNkYizdP — theScore (@theScore) 2019年2月14日

暫居東區第2的暴龍，近來迎來了2位新援，包括一口氣送走5名球員才得到的前曼菲斯禁區塔柱小賈索，還有本季在老鷹重新打出身價的林書豪。多倫多在小賈索交易案中失去了本季場均上場時間達18.3分鐘的控衛萊特(Delon Wright)，加上另一名重要後場板凳范弗利特(Fred VanVleet)必須動刀修復左手拇指韌帶的傷勢，將會休戰5周左右，讓他們的後場戰力出現缺口。

暴龍因此相中了本季在老鷹場均上陣19.7分鐘，就能貢獻10.7分、2.3籃板和3.5助攻的林書豪，還為了讓他在全明星周前最後一戰登場，多付了17萬美金的豪華稅。

▲林書豪 。（圖／達志影像／美聯社）

林書豪14日簽約後就馬上備戰對巫師的比賽，雖然剛入隊，但他迅速融入了暴龍逗趣的「賽前儀式」，由明星主控羅瑞(Kyle Lowry)扮演體能教練，指導在地上「運動」的隊友，「豪小子」被分配到做伏地挺身，羅瑞走到他身邊時還與他擊掌，場面相當歡樂。

值得一提的是，另一名新援小賈索12日迎來多倫多首秀時，似乎因為賽前沒有人教他，他看到隊友突然開始賽前儀式時，顯得不知所措，只能呆萌站在一旁，等著羅瑞和其他隊友互動結束再上前擊掌，讓球迷笑翻。

除了完美融入暴龍的賽前儀式，林書豪這一戰也成攻與羅瑞連線，下半場2度接獲這位明星控衛的助攻上籃取分，上場25分鐘，7投3中攻下8分、5助攻和5籃板，外帶抄截、火鍋各1。

▲林書豪 。（圖／達志影像／美聯社）