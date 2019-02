林書豪秒學會暴龍賽前儀式　猛做伏地挺身沒重演小賈索糗事

▲林書豪與暴龍另一位新援小賈索 。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

林書豪14日凌晨5點度過48小時冷卻期後,隨即與東區強權暴龍簽約,趕到多倫多主場出戰巫師,行程相當緊湊仍維持高效演出,上場25分鐘貢獻8分、5助攻和5籃板,入隊第一天就展現與新隊友的默契,連暴龍賽前儀式他都已經學會,在地上猛做伏地挺身,沒有重演另一位新援小賈索(Marc Gasol)先前搞不清楚狀況只能呆站在一旁的糗事。

Jeremy Lin’s already fitting in with the Raps.



(: @Raptors)

pic.twitter.com/kytNkYizdP