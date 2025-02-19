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西班牙首戰先發出爐！外媒曝前樂天洋投雷法再戰台灣

記者王真魚／綜合報導

經典賽資格賽21日開打，台灣首戰交手西班牙隊。據外媒消息指出，西班牙預計推出樂天桃猿洋投雷法（Elian Leyva）打頭陣，擔任對戰台灣的先發投手。

據美國棒球記者協會記者羅梅洛（Francys Romero）文中指出，「雷法將於2月21日台北大巨蛋舉行的世界棒球經典賽資格賽中，擔任對戰台灣的先發投手。」有趣的是，雷法在2023年經典賽也曾對戰台灣，不過當時他是披上古巴隊戰袍。

羅梅洛進一步透露，雷法在西班牙巴塞隆納列達市居住已超過8年，曾在墨西哥冬季聯盟兩度榮獲年度最佳投手，「他的棒球生涯相當豐富，不僅曾在亞特蘭大勇士隊體系打到3A層級，也曾效力於台灣職棒聯盟（CPBL）效力。」

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雷法2023經典賽代表古巴出賽對台灣，當時是先發2.1局拿下勝投，只被擊出1支安打、無失分，投出4次三振，日前熱身賽也投了2.2局，雖被敲出5安，但只丟1分。

上屆經典賽表現亮眼，雷法隨後加盟樂天，最終繳出12場先發、4勝3敗以及防禦率3.88的成績。

▲雷法 。（圖／樂天桃猿提供）

▲雷法曾來台效力樂天桃猿。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 棒球雷法台灣西班牙樂天WBC資格賽

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