西班牙首戰先發出爐！外媒曝前樂天洋投雷法再戰台灣

Elian Leyva (35) will start for Spain in the World Baseball Classic Qualifier on February 21 at the Taipei Dome.



Coincidentally, Leyva was also the starting pitcher against Taiwan in the 2023 WBC, but wearing the Cuba uniform. pic.twitter.com/DJgMlxvF93 — Francys Romero (@francysromeroFR) February 19, 2025

記者王真魚／綜合報導

經典賽資格賽21日開打，台灣首戰交手西班牙隊。據外媒消息指出，西班牙預計推出樂天桃猿洋投雷法（Elian Leyva）打頭陣，擔任對戰台灣的先發投手。

據美國棒球記者協會記者羅梅洛（Francys Romero）文中指出，「雷法將於2月21日台北大巨蛋舉行的世界棒球經典賽資格賽中，擔任對戰台灣的先發投手。」有趣的是，雷法在2023年經典賽也曾對戰台灣，不過當時他是披上古巴隊戰袍。

羅梅洛進一步透露，雷法在西班牙巴塞隆納列達市居住已超過8年，曾在墨西哥冬季聯盟兩度榮獲年度最佳投手，「他的棒球生涯相當豐富，不僅曾在亞特蘭大勇士隊體系打到3A層級，也曾效力於台灣職棒聯盟（CPBL）效力。」

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雷法2023經典賽代表古巴出賽對台灣，當時是先發2.1局拿下勝投，只被擊出1支安打、無失分，投出4次三振，日前熱身賽也投了2.2局，雖被敲出5安，但只丟1分。

上屆經典賽表現亮眼，雷法隨後加盟樂天，最終繳出12場先發、4勝3敗以及防禦率3.88的成績。

▲雷法曾來台效力樂天桃猿。（圖／樂天桃猿提供）