西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

▲味全龍隊投手李超。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽 即將於 21 日正式登場，各隊紛紛進行熱身賽調整狀態。西班牙隊18日與味全龍隊交手，在9局上狂攻 3 分，最終以4比4和局收場，展現頑強韌性。

西班牙隊由基連（Pablo Guillen）先發，但在 2 局下就遭受攻擊，味全龍靠著黃柏豪、劉俊緯連續安打先馳得點。不過，西班牙隊在3局上迅速回應，朗登（Edgar Rondon）敲出安打並盜上二壘，隨後賀南德茲（Frank Hernandez）適時安打，將比數扳平為1比1。

[廣告]請繼續往下閱讀...

味全龍3局下再度發動攻勢，林辰勳安打上壘後盜壘成功，林孝程獲得保送，接著拿莫・伊漾一棒擊出2分打點安打，讓球隊再度取得3比1的領先。4局下味全延續攻勢，黃柏豪、劉俊緯、林辰勳連續安打，並在對手守備失誤下再添1分，比數來到4比1。

比賽進入9局上，西班牙隊展現韌性，在陳冠偉投球時敲出4支安打，包含2支長打，單局攻下3分，將比數扳平為 4 比 4。雖然此局西班牙隊仍在攻勢之中，但由於比賽為熱身性質，陳冠偉的用球數達到上限，因此比賽強制換局，最終雙方 握手言和。

味全龍投手群本場比賽展現穩健表現。先發李致霖投2局無失分，送出1次保送與1 次三振。接替的李承風在2局內，送出3 次三振，被擊出2支安打，失1分。中繼投手張鈞守投出 2 次保送，被敲出 1 支安打，成功化解滿壘危機。李超接續登板，2局內讓對手六上六下。呂偉晟投1局，被擊出1支安打，順利守住比分。然而，9 局上陳冠偉遭遇亂流，被西班牙隊敲出 4 支安打，其中包括多支長打，單局失3分，導致比賽最終以4比4平手作收。

西班牙隊的投手表現，先發基連（Pablo Guillen）投3局，被敲4支安打，失3分，並送出2次三振。V.坎柏斯（Vicente Campos）登板僅 0.1 局就被敲出 3 支安打，失1分，接替的J.坎柏斯（Jose Campos） 表現穩定，投 1.2 局無失分，成功壓制龍隊打線。克魯茲（Rhiner Cruz）和裴瑞茲（Andres Perez）各投1局，儘管都被敲安，但未讓味全再添分數。艾瓦列茲（Daniel Álvarez）接替，飆出2 次三振後退場，而希瓦（Elio Silva）面對 2 名打者，被擊出 1 支安打並送出 1 次保送，僅投 0.1 局後退場。最後登板的羅德里格茲（Orlando Rodríguez）被敲 1 支安打，仍順利守住局面，未再失分。