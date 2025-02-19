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NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

記者游郁香／綜合報導

被視為NBA準狀元的杜克天才弗拉格（Cooper Flagg），持續在NCAA賽場締造紀錄，他昨（18）日出戰維吉尼亞大學繳出17分、14籃板、2助攻、2抄截與2阻攻，成為近25年來大西洋沿岸聯盟（ACC）唯一一位單季至少累積500分、100助攻及30阻攻的球員，再次展現全面身手。

杜克大學前役以80比62輕取維吉尼亞大學，18歲超新星弗拉格雖然整場17投僅8中，仍貢獻17分、14籃板、2助攻、2抄截和2阻攻的全方位數據，在場上的影響力依舊無法被忽視。

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弗拉格在籃下的侵略性與防守端的表現，讓維吉尼亞完全無力招架。杜克此戰完全掌控籃板優勢，並且將對手投籃命中率限制在39%，僅開局短暫落後，上半場中段便徹底拉開差距，最終輕鬆奪勝。此戰過後，杜克已經連續3場比賽大勝對手，平均勝分達25分。

弗拉格也成為近25年來大西洋沿岸聯盟（ACC）唯一一位單季至少累積500分、100助攻及30阻攻的球員，表現再次驚艷所有人。賽後杜克總教練謝爾（Jon Scheyer）大讚這位天才前鋒的態度，「Cooper根本不在乎個人數據，他只想贏球，這種心態是會傳染的。」

▲▼NBA準狀元、杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA準狀元弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

弗拉格被普遍認為是2025年NBA選秀狀元的最大熱門，他卻在近日接受《The Athletic》訪問時表示，「我想要明年再回來。」似乎有意願在杜克再待一年，讓外界大感意外。

雖然弗拉格的說法並未完全確認自己會放棄參加2025年NBA選秀，仍讓杜克球迷燃起希望。弗拉格目前不僅是杜克陣中的絕對核心，更剛剛入選2025年奈史密斯年度最佳球員（Naismith Player of the Year）候選名單。

▲▼NBA準狀元、杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

不過留在大學意味著弗拉格將錯過龐大的NBA經濟利益。根據新秀薪資規範，2025年狀元的第1年薪資預計為1150萬美元，此外他在進入NBA後所能獲得的贊助與代言機會也遠高於大學時期的NIL（Name, Image, Likeness）收入。

根據《On3.com》數據，弗拉格目前的NIL市場估值約為480萬美元，雖然這對於大學生而言已經是天文數字，但與NBA等級的收入相比仍有顯著落差。

關鍵字： Cooper Flagg杜克大學NBA

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