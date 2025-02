NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

COOPER. FLAGG. ????️ The first ACC player with 500 points, 100 assists and 30 blocks in the regular season in the last 25 years ???? @DukeMBB pic.twitter.com/3LbSke5iwo

記者游郁香/綜合報導

被視為NBA準狀元的杜克天才弗拉格(Cooper Flagg),持續在NCAA賽場締造紀錄,他昨(18)日出戰維吉尼亞大學繳出17分、14籃板、2助攻、2抄截與2阻攻,成為近25年來大西洋沿岸聯盟(ACC)唯一一位單季至少累積500分、100助攻及30阻攻的球員,再次展現全面身手。

Cooper Flagg in 30 mins vs Virginia tonight..



17 PTS (8-17 FG)

14 REBS

2 AST

2 STLS

2 BLKS



So when I put this mock out, I just put Coop at #1 lock right and work my way down from there right? pic.twitter.com/XuFhjibkxr