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潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

▲▼潘政琮宣布婉拒「黃金計畫」補助。（圖／翻攝自Facebook／C.T. Pan）

▲潘政琮宣布婉拒「黃金計畫」補助。（圖／翻攝自Facebook／C.T. Pan）

記者游郁香／綜合報導

台灣高球好手潘政琮昨（18日）晚發表聲明，宣布婉拒國家「黃金計畫」的培訓補助，主因是該計畫的選手同意書存在模糊條文，未能明確界定相關細節，讓他難以接受。他強調自己始終以代表國家出賽為榮，未來仍會全力爭取國際賽事資格，但為了保護自身權益，選擇不簽署目前版本的同意書。

潘政琮表示，高爾夫在2025年正式納入黃金計畫，對台灣高球界而言是一大突破，然而，該計畫的選手同意書中有「3個不明確之處」讓他有疑慮。第一、同意書的計劃執行單位只註明「特定團體」，沒有明確載明該單位為何，代表計劃執行單位有模糊空間；第二、在亞運遴選辦法尚未頒佈之前，同意書要求選手承諾參與遴選；第三、同意書的規章給予計劃執行單位隨時徵召選手打任何賽事的權利。

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▲▼台灣高球名將潘政琮巴黎奧運並列第18作收 。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣高球名將潘政琮 。（圖／達志影像／美聯社）

潘政琮進一步說明，理解該同意書為所有運動項目通用版本，因此透過中華高爾夫協會與國訓中心積極溝通，希望能修正條文，使其更符合高爾夫球運動的特性，但雙方未能達成共識，最終決定婉謝培訓補助。

他強調，代表國家出賽一直是自己運動生涯的最大榮譽，即便無法接受黃金計畫補助，仍會持續努力爭取代表台灣參賽的機會，這份聲明僅是為了保護自身權益，並無其他目的。

作為台灣高爾夫的標誌性人物，潘政琮在國際賽場成就卓越，曾於東京奧運奪下台灣高球史上首面奧運獎牌，在亞運更累積2金1銀1銅的輝煌戰績。他的決定也引發體壇關注，未來是否會帶動黃金計畫條款的檢討，值得持續觀察。

關鍵字： 潘政琮高爾夫黃金計畫奧運亞運

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