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史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

▲芝加哥小熊隊日本投手今永昇太 。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥小熊隊日本投手今永昇太 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小熊官方社群X發布開幕戰投手消息，將由今永昇太投手將擔任3月18日東京巨蛋開幕戰對道奇隊的先發投手，而道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）日前也提過，將由山本由伸扛開幕戰先發，將成為史上首見日籍投手對決的大聯盟開幕戰。

小熊隊的官方X帳號也發文：「Home is where Sho is.（有昇太的地方就是主場）」並附上今永的投球照片，搭配日文寫道：「開幕戰先發投手」。

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小熊隊總教練康塞爾（Craig Counsell）在發布後接受採訪，談到選擇今永擔任開幕戰先發的決定：「在這四週內，投手可能會發生各種狀況，因此我一直很謹慎，但現在可以確定，他將擔任先發。我希望由他來投這場比賽。」他還表示：「我希望他能擁有這次特別的經歷。昇太對這項挑戰充滿熱情，他喜歡挑戰，也喜歡被考驗。他去年在小熊隊的首個賽季表現出色，而這次的開幕戰將成為他進入第二年的特別時刻。」

當被問及今永對於這項消息的反應時，康塞爾笑著說：「其實沒有特別的反應，因為他應該已經預料到了。他原本就被安排在東京系列賽的其中一場先發，所以應該對這場比賽充滿期待。昇太總是以冷靜且帶點幽默的態度面對一切，這是他的特長。不管告訴他什麼消息，他的反應總是淡定且帶有幽默感，這讓他能夠享受比賽，也讓球迷更享受他的登場。」

小熊隊總經理霍耶（Jed Hoyer）也接受媒體訪問時表示：「讓昇太擔任第一戰的先發是再自然不過的事。」他認為這場今永對決山本、與大谷翔平正面交鋒的比賽將吸引全球棒球迷的高度關注，「這將是一場舉世矚目的比賽。」

據日媒《Sponichi》整理，至今共有7名日本投手曾在大聯盟擔任開幕戰先發，累計16次。第一位獲此殊榮的是2000年的野茂英雄，他在2003年對響尾蛇的開幕戰中更投出完封勝。開幕戰先發次數最多的是達比修有與田中將大，各自累積4次。然而，在這些開幕投手中，至今尚未有過左投的紀錄，而今永將成為史上首位擔任大聯盟開幕戰先發的日本左投，寫下歷史新頁。

關鍵字： 大聯盟小熊今永昇太開幕戰日本左投

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