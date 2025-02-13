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台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

記者楊舒帆／台北報導

台韓交流賽兩戰，中華隊分別以4比3、7比3奪下二連勝，為經典賽資格賽做好暖身準備。總教練曾豪駒表示：「這是很好的交流賽，幫助球隊提升比賽強度與臨場應變能力。」而曾峻岳在第二戰中繼登板，球速飆破150公里，曾豪駒也期待他能延續到正式比賽。

比賽中，陳文杰在8局遭觸身球保送，曾豪駒進一步說明：「剛剛防護員檢查後發現有些腫脹，這兩天會持續觀察。」距離隊內確定正式名單的期限僅剩兩天，他坦言：「時間點有些尷尬，這兩天會進行討論。」而大會最終名單將於19日確認，在此之前仍有調整空間。

▲▼台韓交流賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

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▲台韓交流賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

此戰打線大幅度變動，前一戰未先發的投手與野手皆獲得上場機會，以進行賽前調整。曾豪駒表示：「主要是觀察大家對比賽強度的適應情況，能否將練習狀況複製到比賽中。每位選手在開季前的適應速度不同，因此需要進一步觀察。」

先發投手李東洺主投2局，被敲3支安打，包括首局遭敲1發全壘打，失2分。曾豪駒透露：「他一開始的節奏較為急躁，但局與局之間的調整做得不錯，第二局已經能看出好的變化。」

此外，曾峻岳後援登板，雖然讓對方上壘也化解危機，此戰球速飆破150公里以上，曾豪駒認為：「這是正常的進度，加上比賽氣氛會讓球員更專注地發揮實力。今天能看到這樣的表現，希望能延續到正式比賽。」

透過與韓職樂天巨人的交流賽，曾豪駒認為收穫不少：「這就像12強賽前與捷克交手一樣，重點在於如何在面對陌生投手時，迅速擬定攻擊策略。」他強調，這樣的比賽對台灣棒球來說是很好的機會，能夠感受到一定的比賽強度。

樂天巨人隊的雷耶斯與尹棟熙都是強力中心打者，對中華隊投手群也是一項挑戰。曾豪駒觀察後表示：「投手在季前就要適應高強度對決，確實會有壓力，但重要的是他們仍積極進攻打者的好球帶，而不是選擇閃躲，這正是教練團希望看到的部分。」

至於打線的課題，曾豪駒也提到，主要是串聯，有時關鍵時刻沒有安打出現，是需要加強的部分。

關鍵字： 中華隊台韓交流賽曾豪駒棒球比賽影音

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