不斷更新／林佳緯滿貫砲、暴投再添1分　中華8局7比2樂天巨人

▲台韓交流賽，李東洺 。（圖／記者李毓康攝）

▲台韓交流賽，張育成。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

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台韓交流賽G2於13日開打，李東洺1局下挨孫晧塋開轟砲陷入0比2落後，李宗賢1局下高飛犧牲打帶有1打點，追回1分。中華隊6局上張育成長打後，陳文杰高飛犧牲打讓張育成跑回追平分，2比2平手。中華隊8局上發動攻勢，全場球迷喊出「台灣尚勇」助陣，林佳緯滿貫砲超前，隨後暴投再添1分，7比2領先。

▲台韓交流賽，金晉旭。（圖／記者李毓康攝）

中華隊1局上就發動攻勢，宋晟睿選到保送並發動盜壘，張育成也獲得保送，劉基鴻擊出高飛球推進跑者上三壘，但留下殘壘。

▲台韓交流賽，韓職樂天巨人孫皓塋。（圖／記者李毓康攝）



李東洺1局下登板，投出保送後，遭到第3棒孫晧塋轟出左外野兩分砲，中華隊0比2落後。

中華隊2局上進攻，吳念庭內野安打後，陳重羽選到保送，王博玄落點巧妙安打攻佔滿壘，樂天巨人先發投手金晉旭退場，換上朴辰登板。李宗賢高飛犧牲打破蛋得分。

▲台韓交流賽，李宗賢。（圖／記者李毓康攝）

台鋼支援投手張誠恩3局下壓制樂天巨人，今天當壽星的林詔恩4局下登板，樂天巨人全玟哉靠中外野失誤上壘，但遭到陳重羽盜壘阻殺，隨後林詔恩飆出三振。

中華隊5局上靠王博玄保送上壘，盜壘但被判出局，5局下陳仕朋登板左投連線，讓黃晟彬敲出內野滾地球，再以游擊滾地球解決鄭勳，隨後孫晧塋敲左外野飛球。

張育成6局上1出局敲出直擊右外野全壘打牆的二壘安打，利用暴投上三壘，劉基鴻靠游擊手失誤上壘，樂天換上鄭現守登板，陳文杰擊出中外野高飛犧牲打跑回追平分。

台日混血徐翔聖國家隊初登場，6局下演出3上3下，用11球壓制樂天巨人打線，最快球速146公里。

李宗賢7局上兩出局後面對剛登板的金相洙，掃出左外野二壘安打，可惜留下殘壘。

▲台韓交流賽，林子偉 。（圖／記者李毓康攝）

曾子祐8局上突襲短打，替補張育成扛第三棒的林子偉，也敲出「射牆」二壘安打，攻佔二、三壘，全場球迷喊出「台灣尚勇」，劉基鴻被三振。宋才永接替登板，陳文杰遭到觸身球保送換上代跑，林佳緯滿貫砲啦開至6比2。

蔣少宏利用三壘手失誤直接攻佔二壘，滾地球推進上到三壘。樂天巨人更換投手李旼錫，跑者利用暴投回到本壘追加1分，單局灌進5分，中華7比2領先。

曾峻岳8局下登板，被敲安打後投出保送，飆三振並製造滾地球形成兩出局，並飆三振解危無失分。

▲ 台韓交流賽，林佳緯。（圖／記者李毓康攝）

▲台韓交流賽，演唱中華民國國歌 。（圖／記者李毓康攝）