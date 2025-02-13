當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

記者楊舒帆／台北報導

台韓交流賽G2賽前場邊有一段小插曲，樂天巨人前第一指名羅承賢特別來到中華隊休息室前找王建民，用剛學的中文說「請幫我簽名」，王建民也親切回應。

羅承賢曾參加2005年亞洲青棒賽，隔年韓職選秀在地區優先選秀之後的二次選秀會上以首輪第一指名加盟樂天巨人。當時樂天巨人甚至放棄柳賢振，顯示對羅承賢的高度期待。柳賢振則以首輪第二順位加盟韓華鷹。

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▲台韓交流賽，韓職樂天巨人隊職員羅承賢（中）與王建民（右）合影。（圖／記者李毓康攝）

羅承賢在職業生涯初期主要擔任後援投手，並在新人球季交出16次救援成功的亮眼表現，被視為樂天未來的終結者。然而，他的投球特色逐漸被對手掌握，自2007年賽季後，成績下滑，未能再錄得任何救援成功或中繼成功，表現遠不如預期。

在2010年球季，他在4月10日僅登板1場後便被下放至二軍，整季未再獲得出場機會，直到9月1日因名單擴編才重返一軍，但單場狂失5分，隨後就沒有一軍出賽紀錄，直到2015年被釋出。退役後擔任過球探，現任一軍管理，此次隨隊來台交流。

賽前練習空檔，羅承賢與球隊人員來到中華隊休息室，用剛學的中文請王建民簽名後，也贈送樂天巨人球帽等紀念品。