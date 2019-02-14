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暴龍主帥開心林書豪到來　賽前讚他：成熟比看起來強硬

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▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪在暴龍初登板。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪在布魯克林連2季遭逢重傷僅出賽37場，去年夏天無預警被交易到亞特蘭大，從先發變成了上場時間不固定的替補，但他從逆境中奮起打出高效表現，峰迴路轉來到東區強權暴龍，簽約當天就「上工」出賽，多倫多主帥納斯(Nick Nurse)表示很興奮看到「豪小子」加入，賽前就大讚他比看起來強硬。

去年夏天，林書豪在堅信自己將在籃網走完最後一年合約時，遭閃電交易到進入重建的老鷹，當時有不少人猜測，布魯克林放棄他，與不確定他能否從上季嚴重的膝傷中復原有關。披上老鷹戰袍後，他接受球團對他的角色定位，稱職扮演菜鳥後衛楊恩(Trae Young)的導師，並從板凳帶來高效表現。

從1月開始，就不斷傳出有球隊對林書豪很感興趣，暴龍也是其中一，雖然這位30歲資深控衛並沒有在交易大限前離開亞特蘭大，但他隨即與老鷹洽談買斷，並在12日完成協議，14日凌晨5點48小時冷卻期一過，暴龍隨即與他簽約，並為他支付17萬美金的豪華稅，讓他能趕上明星周前最後一戰。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

林書豪飛抵多倫多後，行程相當緊湊，簽約當天馬上在多倫多主場迎來暴龍生涯首秀，賽前暴龍主帥納斯就對他讚譽有加，「很興奮看到他，他持續打出資深球員的表現，他的控球很棒，投籃也進步了。我認為他比看起來更強硬，他會在場上戰鬥、競爭，還有高籃球智商。

最終林書豪也沒讓主帥失望，上場25分鐘，7投3中攻下8分、5助攻和5籃板，外帶抄截、火鍋各1的全方位數據。林書豪賽後在個人Instagram限時動態感謝上帝給他如此的機會，他也笑說，「這是忙碌的一天，感覺有點模糊，但我想今晚我會睡得很好。

▲暴龍林書豪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA林書豪豪小子暴龍
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