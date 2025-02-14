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大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

▲▼大谷翔平 。（圖／路透）

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

美國運動經濟媒體《Sportico》公布2024年全球運動員收入排行榜，道奇隊二刀流球星大谷翔平雖然在總收入榜上排名第21位，但在商業代言等副收入方面，卻以7000萬美元（約229億台幣）高居全球第4，超越了足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）及高爾夫傳奇老虎伍茲（Tiger Woods），展現驚人商業價值。

大谷翔平上個休賽季與洛杉磯道奇隊簽下10年7億美元（約2290億台幣）的破紀錄合約，但由於大部分薪資採後付機制，他2024年的年薪僅200萬美元（約6.5億台幣），即便加上獎金與其他收入，總收入為7250萬美元（約237億台幣），在棒球界排名第一，但整體運動員排行則為第21。

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雖然總收入未能擠進前10，但在副收入（主要來自廣告代言、品牌合作）方面，大谷則擊敗多位體壇巨星，僅次於NBA球星柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）與足球巨星梅西（Lionel Messi），穩坐全球第四名。他的副收入高達7000萬美元（約229億台幣），超越C羅的4500萬美元（約147億台幣）及老虎伍茲的5200萬美元（約170億台幣），證明他的國際影響力已超越棒球領域，成為全球最受矚目的運動明星之一。

在總收入排名方面，C羅以2億6000萬美元（約850億台幣）高居榜首，而副收入最多的則是NBA金州勇士隊球星柯瑞，以1億美元（約327億台幣）居冠。而大谷翔平不僅是棒球界的頂級球星，也逐漸成為全球運動界最具影響力的品牌之一。

關鍵字： 大谷翔平運動員商業價值副收入排行榜

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