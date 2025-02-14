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克蕭讚嘆佐佐木朗希投球天賦　道奇隊友也驚呼：英語溝通沒問題！

▲▼佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊佐佐木朗希進入春訓第二天，不僅在場上積極調整狀態，更展現出色的語言能力，與隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow）交流時完全不需要翻譯，迅速融入球隊，讓隊友也對他的英語能力刮目相看。

2023年登上大聯盟的25歲右投席漢（Emmet Sheehan） 在投手與內野手的默契訓練時，直接用英語與佐佐木對話，事後受訪時笑說：「我們聊了棒球還有日常生活，他的英語沒問題，溝通完全OK，真的讓人佩服！」雖然還沒親眼見過佐佐木的牛棚投球，但透過影片已經感受到他的強大實力，對這位日本強投的未來充滿期待。

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除了隊友給予高度評價，大聯盟傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw） 也對佐佐木的投球表現印象深刻。他坦言自己主要關注的是新加盟的史奈爾（Blake Snell），但仍注意到佐佐木的投球動作，「他的手臂揮動方式 非常流暢，展現出驚人的天賦。能夠擁有朗希，對道奇來說是一份巨大的禮物，我很期待看到他的投球表現。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts） 也在前一天透露佐佐木的大聯盟首秀時間就是東京開幕系列賽。雖然一切仍取決於他的調整狀況，但目前計畫讓他在3月19日於東京巨蛋對戰小熊隊的開幕系列賽第2 戰擔任先發投手。

能在日本迎來大聯盟初登板，對佐佐木來說意義非凡，他也對這場比賽充滿期待：「這樣的機會真的很特別，我會全力做好準備，迎接這場重要的比賽！」

關鍵字： 道奇隊佐佐木朗希大聯盟英語能力投手

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