東京對決！山本由伸期待與今永昇太寫歷史　「調整到最佳狀態」

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍投手山本由伸即將迎來他在大聯盟的第二個賽季，並獲選為3月18日東京巨蛋開幕戰的先發投手，成為球隊新賽季的核心戰力之一。

迎來東京開幕戰挑戰，山本山本也充滿期待：「日本球迷應該也很期待這場比賽，我自己也非常開心能夠在日本球場投球，希望能把自己的狀態調整到最佳，迎接這場重要的比賽！」

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值得一提的是，這場開幕戰還有機會成為大聯盟史上首次開幕戰日籍投手對決，若小熊隊派出今永昇太先發，將締造歷史新頁。對此，山本表示：「如果真的成真，這將會是一場令人期待的比賽，相信日本球迷會非常興奮！」

山本去年雖然進入開幕戰輪值，但因右肩受傷，6 月開始休養 3 個月，最終出賽18場，拿下7勝2敗，防禦率3.00。即便如此，他在季後賽仍挺身而出，成為道奇隊輪值的重要支柱，幫助球隊奪下世界大賽冠軍。

山本由伸坦言，去年這段傷病經驗對他的調整方式影響深遠：「去年是很寶貴的經驗，這次我並沒有特意改變什麼，但希望能把這些學到的東西帶進新球季。」被問及今年的目標時，他表示：「去年我有三個月都在進行（右肩的）復健，今年的目標是完整投完整個球季，幫助球隊再次爭取世界大賽冠軍！」