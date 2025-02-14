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山本由伸首度公開愛犬！與大谷成好友　翻譯瘦身話題惹笑一票記者

▲▼ 佐佐木朗希、山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社） 

記者楊舒帆／綜合報導

道奇山本由伸迎來春訓第二天，並在訓練營期間首次接受媒體採訪。他意外透露自己已經飼養了一隻愛犬，並且與大谷翔平的愛犬Decopin早已成為好友。

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其實在春訓開始前，山本由伸前往道奇春訓基地進行自主訓練。當時，大谷翔平攜帶妻子真美子以及愛犬Decopin到球場放鬆，而山本也從自己的車上帶出一隻狗，並穿著印有「17OHTANI」 的衣服，與大谷和Decopin一起玩耍，這一幕成為當時的話題。

山本這次受訪時，首度公開這隻愛犬的來歷，「大約在去年夏天，我從動物收容所領養了牠。」至於狗狗的名字，他則神秘地笑說：「這個還是秘密！」但他透露這隻狗接近皮特犬品種，個性相當溫和，並不像一般人對這類犬種的刻板印象那樣凶猛。

至於為何會讓愛犬穿上大谷的球衣？山本則笑著解釋：「去寵物店時，剛好看到有狗狗的衣服，有大谷的、弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）的，我就買了大谷的來試試看。」

山本表示，他的愛犬在去年11、12月時與Decopin首次見面，至今已經相當熟悉，「從那時候開始慢慢變熟，現在已經是好朋友了！」這也讓道奇隊的「狗狗社交圈」變得更加熱鬧。

從球場到場外，山本不僅與隊友建立良好關係，他的愛犬也已成為道奇「狗狗軍團」的一員，未來不只比賽值得關注，或許愛犬們的互動也會成為球迷茶餘飯後的話題！

美國加州當地電視台 《SportsNet LA》 在官方 X（原 Twitter）分享了一段 山本由伸受訪時的影片，其中一名美國記者突然問道：「翻譯先生（園田芳大）的身形變得更精實了，請問你有什麼看法？」 這突如其來的問題讓現場一陣歡笑，而園田翻譯本人則是苦笑面對。

面對這個有趣的提問，山本瞬間展現幽默感，笑著說：「嗯……我比較擔心他會復胖！」 這番話讓在場媒體全場爆笑，氣氛變得相當輕鬆。

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