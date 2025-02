山本由伸首度公開愛犬！與大谷成好友　翻譯瘦身話題惹笑一票記者

Yoshinobu spoke to the media after being named the starter for Game 1 of the Japan Series. pic.twitter.com/yersA4wcdN

道奇山本由伸迎來春訓第二天,並在訓練營期間首次接受媒體採訪。他意外透露自己已經飼養了一隻愛犬,並且與大谷翔平的愛犬Decopin早已成為好友。

其實在春訓開始前,山本由伸前往道奇春訓基地進行自主訓練。當時,大谷翔平攜帶妻子真美子以及愛犬Decopin到球場放鬆,而山本也從自己的車上帶出一隻狗,並穿著印有「17OHTANI」 的衣服,與大谷和Decopin一起玩耍,這一幕成為當時的話題。

山本這次受訪時,首度公開這隻愛犬的來歷,「大約在去年夏天,我從動物收容所領養了牠。」至於狗狗的名字,他則神秘地笑說:「這個還是秘密!」但他透露這隻狗接近皮特犬品種,個性相當溫和,並不像一般人對這類犬種的刻板印象那樣凶猛。

至於為何會讓愛犬穿上大谷的球衣?山本則笑著解釋:「去寵物店時,剛好看到有狗狗的衣服,有大谷的、弗里曼(Freddie Freeman)、貝茲(Mookie Betts)的,我就買了大谷的來試試看。」

山本表示,他的愛犬在去年11、12月時與Decopin首次見面,至今已經相當熟悉,「從那時候開始慢慢變熟,現在已經是好朋友了!」這也讓道奇隊的「狗狗社交圈」變得更加熱鬧。

從球場到場外,山本不僅與隊友建立良好關係,他的愛犬也已成為道奇「狗狗軍團」的一員,未來不只比賽值得關注,或許愛犬們的互動也會成為球迷茶餘飯後的話題!

美國加州當地電視台 《SportsNet LA》 在官方 X(原 Twitter)分享了一段 山本由伸受訪時的影片,其中一名美國記者突然問道:「翻譯先生(園田芳大)的身形變得更精實了,請問你有什麼看法?」 這突如其來的問題讓現場一陣歡笑,而園田翻譯本人則是苦笑面對。

面對這個有趣的提問,山本瞬間展現幽默感,笑著說:「嗯……我比較擔心他會復胖!」 這番話讓在場媒體全場爆笑,氣氛變得相當輕鬆。

