運動雲

>

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

記者楊舒帆／台北報導

台韓交流賽13日第二戰，張育成在6局敲出「射牆」二壘安打並跑回追平分，連續兩戰鎮守游擊，樂天巨人總教練金泰亨也特別點名，對他的表現印象深刻。

張育成此戰擔任第三棒，首打席選到保送上壘，第二打席飛球出局，第三打席在球隊落後1分時，敲出右外野直擊全壘打牆的二壘安打。他賽後表示：「感覺是有咬到，但擊球角度太平了，沒能飛出去。」他也開玩笑說：「我以為有過牆，可能力量不夠，要加強重訓。」

▲台韓交流賽，張育成。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台韓交流賽，張育成。（圖／記者李毓康攝）

談到這兩天交流賽的收穫，他表示：「自己很投入比賽，就像在準備21日的正式比賽，也跟著球迷一起應援、一起跳。」此外，本場比賽20歲小將林佳緯敲出滿貫全壘打，貢獻勝利打點，張育成也直呼：「感謝他炒熱氣氛！」

回顧這兩場比賽的狀況，張育成認為大家仍有需要調整的地方，還有自己的功課。而樂天巨人目前仍處於春訓調整階段，相信球季開打後，球隊將會展現不同的面貌。

樂天巨人總教練金泰亨表示：「對我們來說，這場比賽是熱身賽，但我們仍全力以赴，並讓年輕球員獲得寶貴經驗。」談到對中華隊的觀察，他指出：「台灣選手實力都很強，特別關注了中心棒次，對游擊手（張育成）印象深刻，打者力量都發揮得很好。」此外，台灣即將迎來重要賽事，金泰亨也預祝中華隊能順利取得資格。

▲台韓交流賽，張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲台韓交流賽，張育成。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球張育成台韓交流賽樂天巨人金泰亨影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

快訊／20歲林佳緯驚天滿貫砲當英雄！中華隊2連勝樂天巨人

快訊／20歲林佳緯驚天滿貫砲當英雄！中華隊2連勝樂天巨人

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

台日混血徐翔聖11球強壓樂天中心打者　目標150公里

台日混血徐翔聖11球強壓樂天中心打者　目標150公里

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

羽球亞團賽敗給中國　中華隊仍晉級8強

羽球亞團賽敗給中國　中華隊仍晉級8強

快訊／陳文杰挨球吻傷退換代跑　球隊回報傷勢

快訊／陳文杰挨球吻傷退換代跑　球隊回報傷勢

台韓交流賽應援大戰！樂天巨人團長：台灣應援文化「很完美」

台韓交流賽應援大戰！樂天巨人團長：台灣應援文化「很完美」

台韓交流賽G2中華隊打線出爐　隊長陳傑憲感冒休息

台韓交流賽G2中華隊打線出爐　隊長陳傑憲感冒休息

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

熱門新聞

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

快訊／20歲林佳緯驚天滿貫砲當英雄！中華隊2連勝樂天巨人

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

台日混血徐翔聖11球強壓樂天中心打者　目標150公里

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張育成差點開轟笑言要去做重訓

2林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

3快訊／中華隊2連勝樂天巨人

4台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫

5徐翔聖解決樂天中心打者　曾總讚一優點

最新新聞

1羽球亞團賽敗給中國　中華隊仍晉8強

2台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫

3張育成差點開轟笑言要去做重訓

4林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

5徐翔聖解決樂天中心打者　曾總讚一優點

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366