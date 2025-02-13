張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

記者楊舒帆／台北報導

台韓交流賽13日第二戰，張育成在6局敲出「射牆」二壘安打並跑回追平分，連續兩戰鎮守游擊，樂天巨人總教練金泰亨也特別點名，對他的表現印象深刻。

張育成此戰擔任第三棒，首打席選到保送上壘，第二打席飛球出局，第三打席在球隊落後1分時，敲出右外野直擊全壘打牆的二壘安打。他賽後表示：「感覺是有咬到，但擊球角度太平了，沒能飛出去。」他也開玩笑說：「我以為有過牆，可能力量不夠，要加強重訓。」

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▲台韓交流賽，張育成。（圖／記者李毓康攝）

談到這兩天交流賽的收穫，他表示：「自己很投入比賽，就像在準備21日的正式比賽，也跟著球迷一起應援、一起跳。」此外，本場比賽20歲小將林佳緯敲出滿貫全壘打，貢獻勝利打點，張育成也直呼：「感謝他炒熱氣氛！」

回顧這兩場比賽的狀況，張育成認為大家仍有需要調整的地方，還有自己的功課。而樂天巨人目前仍處於春訓調整階段，相信球季開打後，球隊將會展現不同的面貌。

樂天巨人總教練金泰亨表示：「對我們來說，這場比賽是熱身賽，但我們仍全力以赴，並讓年輕球員獲得寶貴經驗。」談到對中華隊的觀察，他指出：「台灣選手實力都很強，特別關注了中心棒次，對游擊手（張育成）印象深刻，打者力量都發揮得很好。」此外，台灣即將迎來重要賽事，金泰亨也預祝中華隊能順利取得資格。

▲台韓交流賽，張育成。（圖／記者李毓康攝）