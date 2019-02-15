暴龍上下都想要他加入　林書豪從抗拒到樂當亞裔代言人

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

30而立的林書豪，進入了NBA生涯的後半段，從季初被能否從右膝重傷中復原的不安籠罩，到本周峰迴路轉從東區後段班球隊老鷹，「跳級」到本季勝場數已破40場的強權暴龍，再次開啟一趟驚奇旅程；他不僅紓解多倫多吃緊的後場戰力，來到擁有廣大亞裔族群的加拿大，更受到熱烈歡迎，無論場上或場下，對他來說或許都是最好的安排。

暴龍官方推特14日分享了披著多倫多17戰袍的林書豪，替補上陣時受到主場球迷起立鼓掌的影片，並寫著「林來瘋」開始了。林書豪回到7年前曾上演神奇三分絕殺的福地，成為暴龍的一員，他對加拿大並不陌生，上季開幕戰遭逢右膝髕骨韌帶斷裂重傷後，他曾花了6個月在溫哥華接受治療，同時加拿大擁有廣大的亞裔與華裔族群，也造就了他一入隊就「人氣爆棚」的盛況。

「當整支球隊，從制服組到教練團再到球員都想要你加入，這真的代表著什麼。」林書豪透露，他曾處於那種3支球隊就有1支或2支不要他的狀態，暴龍上下如此渴望他加入補強後場，多倫多主場球迷熱情的歡迎，讓他感到十分溫暖。

▲林書豪。（圖／CFP）

暴龍本季在控衛的位置上，十分仰賴主控羅瑞(Kyle Lowry)和范弗利特(Fred VanVleet)，但這兩人都陸續受到傷病襲擊，被送走的替補後衛萊特(Delon Wright)本季還曾有3場上陣超過30分鐘。「豪小子」加入後，紓解了多倫多後場吃緊的問題，在范弗利特恐得休養5周之下，成為羅瑞最重要的替補人選。

從分區後段班19勝38敗的老鷹，瞬間「跳級」到本季勝場數已超過40場，高居東區第2的暴龍，林書豪很開心上帝給他如此的機會，卻自曝內心有些不踏實，「我有種『老兄，我不配擁有這些』的感覺，但我很開心來到這裡，成為這支球隊的一部分。」

Linsanity has commenced @JLin7 | #WeTheNorth pic.twitter.com/gm6N0PDeuj — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年2月14日

無論是場上或場下，到多倫多對林書豪來說或許都是最好的安排，「能夠代表亞洲人站在世界的舞台上，我感到非常光榮。因此對我來說，能到一個有很多亞裔族群的地方很棒。」

林書豪不諱言，他曾經因為自己的亞裔身分而想逃離，因為外界常因此將話題限縮在「亞洲人」上，「我的感覺是，可以談談我的比賽嗎？不過現在大家都看到我能打球，我屬於NBA。」他表示，「我現在很樂意代表亞洲人，希望我能以正確的方式並且盡我所能去達到。」

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）