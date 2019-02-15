柯爾震驚嘴綠被判惡意犯規　怒噴裁判收罰單笑嗆記者「滾開」

▲勇士主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士的5連勝前役遭拓荒者終結，冠軍教頭柯爾(Steve Kerr)還收到一張2萬5000美金的罰單，因為他不滿陣中防守悍將格林(Draymond Green)的一般犯規被「升級」為惡意犯規，當場怒摔戰術板飆罵裁判。賽後他收起怒氣開玩笑要記者「滾開」，再次表達無法理解這個判決，「我覺得很震驚，對手準備要灌籃，你必須要阻止他。」

勇士14日到波特蘭作客，比賽進行到最後3分54秒，衛冕軍以103比110、7分落後，仍有扭轉戰局的機會，但格林試圖攔阻拓荒者長人柯林斯(Zach Collins)攻擊籃框時賠上犯規，隨後裁判重新審視畫面，將一般犯規升級為一級惡意犯規，這讓灣區主帥柯爾完全無法接受，當場暴怒飆罵裁判莫爾(Kenny Mauer)，連領2次技術犯規被驅逐出場。

過程中「當事人」格林也吞下1次技術犯規，拓荒者因此連續獲得5罰，瞬間將比分差擴大到12分，改變了比賽的走勢，最終勇士以107比129落敗，連勝場次停留在5場。

▲拓荒者柯林斯。（圖／CFP）

賽後柯爾恢復了平靜，還開玩笑要等待採訪他的記者「滾開」，引起一陣笑聲，但他依舊無法理解裁判對惡意犯規的認定標準，「我很震驚，居然判了惡意犯規，我不知道他們怎麼認定，很令人摸不著頭緒，這怎麼會被吹惡意犯規？我的意思是如果對手準備要灌籃，你必須要阻止他。」

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)也直言，那個判罰很糟糕，球隊為此付出高昂的代價。被問到格林是否遭到「差別待遇」，柯瑞沒有迴避答道，「老實說，我覺得有點關係，他並沒有做出什麼『過分』的舉動。」

▲勇士格林。（圖／CFP）