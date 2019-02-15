繼續刷！衛少轟44分連11場大三元　總得分超裴頓竄隊史第一

▲雷霆一哥衛斯布魯克總得分超越裴頓，竄升隊史第一 。（圖／翻攝自IG／russwest44）

記者游郁香／綜合報導

雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)15日作客鵜鶘一役，猛轟了44分、14籃板和11助攻，將連續大三元場次推進到第11場，同時他的總得分來到18247分，超越了「手套」裴頓(Gary Payton)，竄升隊史首位(包括超音速時期)；他賽後在個人Instagram發文慶祝，「為何不能是我？」但美中不足的是，雷霆終場以122比131落敗。

衛斯布魯克堪稱聯盟新一代的「大三元製造機」，他上季才完成了連2季「場均大三元」的壯舉，本季他很有機會延續這項紀錄。另外，自1月23日對拓荒者一役攻下29分、10籃板和14助攻開始，到15日作客紐奧良的比賽，「衛少」已經連續11場締造大三元。

雷霆15日作客鵜鶘一戰，「衛少」展現了極為火燙的手感，單場30投18中，命中率超過6成，猛砍44分、14籃板和11助攻，外帶2火鍋、1抄截，但他的搭檔喬治(Paul George)手感不佳，29投11中，命中率滑落到3成79，三分球更是17次出手僅命中3球，貢獻28分、7籃板和6助攻並不足以幫助球隊扭轉頹勢。

▲雷霆一哥衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社，下同）

據「ESPN Stats & Info」的統計，這是「衛少」生涯第12度締造「40+大三元」，追平了火箭一哥哈登(James Harden)的紀錄，僅次於「大O」羅伯森(Oscar Robertson)的22次。

「衛少」此役一度在最後1分26秒，命中了兩罰將比分追到122比125、3分，但隨後錯失了一記三分球，最終仍沒能扳平比數，雷霆以122比131落敗，終止了4連勝。

鵜鶘則有2人得分破30大關，中鋒藍道(Julius Randle)飆出33分、11籃板和6助攻，主控哈樂戴(Jrue Holiday)砍下32分、7助攻和5籃板，而已宣布未來將離隊的一哥戴維斯(Anthony Davis)則僅打了16分鐘，10投5中攻下14分、4籃板和2助攻後，就以左肩受傷為由提前退場。