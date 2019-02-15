難忘韋德06年總決賽神勇表現　魔術強森：當時的你就是喬丹

▲熱火巨星韋德的「最後一舞」晚宴。（圖／翻攝自IG／miamiheat，下同）

記者游郁香／綜合報導

熱火招牌球星韋德(Dwyane Wade)距離生涯終點越來越近，NBA主席席爾瓦(Adam Silver)特別為他增設全明星賽名額，湖人傳奇魔術強森(Magic Johnson)應邀出席15日舉辦的「最後一舞」晚宴，提到韋德在2006年總決賽率0勝2敗的熱火逆轉奪得隊史首冠的輝煌紀錄，「你曾說自己的英雄是喬丹(Michael Jordan)，當年在達拉斯的系列賽，你就是喬丹。」

"Your hero was Michael Jordan. Well, you were Michael Jordan in that Dallas series."@MagicJohnson praises @DwyaneWade's memorable '06 championship run as he led the @MiamiHEAT back from a 0-2 deficit. #OneLastDance pic.twitter.com/SQJyLF4OH2 — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2019年2月15日

本季是韋德的告別之旅，原本他並沒有被選入夏洛特全明星賽替補名單，但NBA主席席爾瓦特別為他和「德國坦克」諾威斯基(Dirk Nowitzki)增設了「特殊名額」，讓球迷能再次欣賞兩位巨星在明星賽的身影。

在15日舉辦的「最後一舞」晚宴上，多位名人堂球星應邀出席，其中就包括現任湖人總裁魔術強森，他發表了一段演講，提到偉大的球員會在季後賽證明自己，「當年你的球隊以0勝2敗落後達拉斯，你曾說自己的英雄是喬丹，那當年在達拉斯的系列賽，你就是喬丹。」這句話說完，現場爆出尖叫和掌聲，坐在「國王寶座」上的韋德也笑了。

魔術強森說，他不記得自己看過這樣的球員，在場上來去自如，能裡能外又攻守兼備，「這就是偉大球員會做的事，他們會說跟在我背後，我會帶你們起飛，這就是你當時所做的。」韋德在2006年總決賽場均上陣43.5分鐘，能攻得34.7分、7.8籃板和3.8助攻，外帶2.7抄截，率熱火克服0勝2敗劣勢，連勝4場奪得隊史首座總冠軍。

除了名人堂巨星，安東尼(Carmelo Anthony)、保羅(Chris Paul)也都出席力挺好友，安東尼還以好萊塢明星來介紹韋德。「甜瓜」再次提及自己去年夏天勸「閃電俠」再拚戰一季的事情，「當時我們各自拿著一杯酒，你搖頭說，『我沒有打球的感覺，我已經無法做到。』我說，『你可以做到，不為這杯酒，為了我，你也得做到。』最終我們開啟了這趟旅程，我不想就那樣看你離開。」