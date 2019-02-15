運動雲

> >

難忘韋德06年總決賽神勇表現　魔術強森：當時的你就是喬丹

ETtoday運動雲

▲熱火巨星韋德的「最後一舞」晚宴。（圖／翻攝自IG／miamiheat）

▲熱火巨星韋德的「最後一舞」晚宴。（圖／翻攝自IG／miamiheat，下同）

記者游郁香／綜合報導

熱火招牌球星韋德(Dwyane Wade)距離生涯終點越來越近，NBA主席席爾瓦(Adam Silver)特別為他增設全明星賽名額，湖人傳奇魔術強森(Magic Johnson)應邀出席15日舉辦的「最後一舞」晚宴，提到韋德在2006年總決賽率0勝2敗的熱火逆轉奪得隊史首冠的輝煌紀錄，「你曾說自己的英雄是喬丹(Michael Jordan)，當年在達拉斯的系列賽，你就是喬丹。

本季是韋德的告別之旅，原本他並沒有被選入夏洛特全明星賽替補名單，但NBA主席席爾瓦特別為他和「德國坦克」諾威斯基(Dirk Nowitzki)增設了「特殊名額」，讓球迷能再次欣賞兩位巨星在明星賽的身影。

在15日舉辦的「最後一舞」晚宴上，多位名人堂球星應邀出席，其中就包括現任湖人總裁魔術強森，他發表了一段演講，提到偉大的球員會在季後賽證明自己，「當年你的球隊以0勝2敗落後達拉斯，你曾說自己的英雄是喬丹，那當年在達拉斯的系列賽，你就是喬丹。」這句話說完，現場爆出尖叫和掌聲，坐在「國王寶座」上的韋德也笑了。

▲熱火巨星韋德的「最後一舞」晚宴。（圖／翻攝自IG／miamiheat）

魔術強森說，他不記得自己看過這樣的球員，在場上來去自如，能裡能外又攻守兼備，「這就是偉大球員會做的事，他們會說跟在我背後，我會帶你們起飛，這就是你當時所做的。」韋德在2006年總決賽場均上陣43.5分鐘，能攻得34.7分、7.8籃板和3.8助攻，外帶2.7抄截，率熱火克服0勝2敗劣勢，連勝4場奪得隊史首座總冠軍。

除了名人堂巨星，安東尼(Carmelo Anthony)、保羅(Chris Paul)也都出席力挺好友，安東尼還以好萊塢明星來介紹韋德。「甜瓜」再次提及自己去年夏天勸「閃電俠」再拚戰一季的事情，「當時我們各自拿著一杯酒，你搖頭說，『我沒有打球的感覺，我已經無法做到。』我說，『你可以做到，不為這杯酒，為了我，你也得做到。』最終我們開啟了這趟旅程，我不想就那樣看你離開。」

▲熱火巨星韋德的「最後一舞」晚宴。（圖／翻攝自IG／miamiheat）

關鍵字： NBA熱火閃電俠韋德魔術強森
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

火辣女友教做紅豆牛奶冰 童仲彥躺懷中：比布丁軟

推薦閱讀

繼續刷！衛少轟44分連11場大三元　總得分超裴頓竄隊史第一

AD肩傷打16分鐘火速隨經紀人離場　巴克利：不要毀了名聲

柯爾震驚嘴綠被判惡意犯規　怒噴裁判收罰單笑嗆記者「滾開」

暴龍上下都想要他加入　林書豪從抗拒到樂當亞裔代言人

熱門新聞

7歲就比你強啦！「火焰」魯道夫6塊腹肌炸裂　百米13秒海放對手

暴龍上下都想要他加入　林書豪從抗拒到樂當亞裔代言人

台將6人在大聯盟40人名單　12強最強中華隊有變數

AD肩傷打16分鐘火速隨經紀人離場　巴克利：不要毀了名聲

杜蘭特場均助攻創生涯新高　柯爾評價完美融入勇士

林書豪入暴龍首日只知3個戰術　無縫接軌賽前儀式歸功格林

讀者回應

﻿

最新新聞

1詹皇比喬丹強？皮朋：連Kobe都比不上

2SBL三分球大賽　梅奧強勢參戰

3獅完成評估　江奕昌接任一軍體教

4這NBA攜手Beats推聯名款耳機

5謝獅隊給機會　知念目標一軍首勝

熱門新聞

1才7歲就有6塊肌！「火焰」魯道夫百米13秒

2暴龍上下都要他　豪哥樂代表亞洲

3最強中華隊？台將6人在大聯盟40人名單

4AD肩傷打16分鐘火速隨經紀人離場

5KD助攻生涯新高柯爾稱完美融合

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

世界12強棒球賽分組確定！　中華、日本、委內瑞拉、波多黎各激戰

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

林書豪確定與老鷹買斷　發文感謝亞特蘭大給證明身手機會

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366