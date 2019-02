難忘韋德06年總決賽神勇表現　魔術強森：當時的你就是喬丹

▲熱火巨星韋德的「最後一舞」晚宴。(圖/翻攝自IG/miamiheat,下同)

記者游郁香/綜合報導

熱火招牌球星韋德(Dwyane Wade)距離生涯終點越來越近,NBA主席席爾瓦(Adam Silver)特別為他增設全明星賽名額,湖人傳奇魔術強森(Magic Johnson)應邀出席15日舉辦的「最後一舞」晚宴,提到韋德在2006年總決賽率0勝2敗的熱火逆轉奪得隊史首冠的輝煌紀錄,「你曾說自己的英雄是喬丹(Michael Jordan),當年在達拉斯的系列賽,你就是喬丹。」

"Your hero was Michael Jordan. Well, you were Michael Jordan in that Dallas series."@MagicJohnson praises @DwyaneWade's memorable '06 championship run as he led the @MiamiHEAT back from a 0-2 deficit. #OneLastDance pic.twitter.com/SQJyLF4OH2