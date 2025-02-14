運動雲

>

交易傳聞後稱灣區是永遠的家　杜蘭特：請暫時忘記我不想回勇士

記者游郁香／綜合報導

NBA全明星賽2月17日將在勇士主場大通中心舉行，對於剛經歷交易傳聞的杜蘭特（Kevin Durant）來說，這無疑增添了額外的情緒壓力，他受訪時強調灣區永遠是他的家，「我希望大家能暫時忘記我是怎麼離開勇士，或我怎麼加入勇士，甚至是我不想回去的事實（指再次效力勇士）。」

15度入選全明星賽的杜蘭特，曾替勇士效力3個賽季，幫助球隊奪下2017、2018年NBA總冠軍，並兩度獲頒總決賽 MVP。在今年交易截止前，傳出老東家勇士積極爭取他回鍋，但交易被他「喊停」，這讓他下周重返大通中心參加全明星賽更加受矚目。

▲▼勇士柯瑞、保羅、太陽杜蘭特、布克。（圖／CFP）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲杜蘭特（左）將重返勇士主場參加全明星賽。（圖／CFP）

杜蘭特將在全明星賽再次合體勇士天王柯瑞（Stephen Curry），他強調灣區永遠是他的家，「我一直說，這裡將永遠是我DNA的一部分，已經深入我的血液。」

回顧在勇士度過的生涯，杜蘭特說，「這3年對我來說意義重大，這裡的球迷一直很棒。我一直都喜歡回來，這裡給了我無數美好的回憶。」

不過杜蘭特坦承季中的交易傳聞確實給他帶來困擾，「這幾天對我來說可能會有點困難，但我希望大家能暫時忘記我是怎麼離開勇士，或我怎麼加入勇士，甚至是我不想回去的事實（指再次效力勇士）。希望大家能單純享受這個周末，欣賞那些出色的球員，專注於籃球，而不是那些無聊的討論。」

▲▼勇士柯瑞、保羅、太陽杜蘭特、布克。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞（左）、太陽頭牌杜蘭特（右）。（圖／CFP）

關鍵字： NBA太陽杜蘭特KD勇士

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

台日混血徐翔聖11球強壓樂天中心打者　目標150公里

台日混血徐翔聖11球強壓樂天中心打者　目標150公里

杜蘭特今夏可能被交易！太陽恐成NBA史上最失敗「超級球隊」

杜蘭特今夏可能被交易！太陽恐成NBA史上最失敗「超級球隊」

快訊／20歲林佳緯驚天滿貫砲當英雄！中華隊2連勝樂天巨人

快訊／20歲林佳緯驚天滿貫砲當英雄！中華隊2連勝樂天巨人

富藍戈IG自曝「我回來了」　悍將球團回應：達成續約共識

富藍戈IG自曝「我回來了」　悍將球團回應：達成續約共識

克蕭讚嘆佐佐木朗希投球天賦　道奇隊友也驚呼：英語溝通沒問題！

克蕭讚嘆佐佐木朗希投球天賦　道奇隊友也驚呼：英語溝通沒問題！

熱門新聞

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

台日混血徐翔聖11球強壓樂天中心打者　目標150公里

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫

2張育成差點開轟笑言要去做重訓

3林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

4大谷翔平副收入達229億！超越C羅

5前樂天巨人首輪找王建民簽名

最新新聞

1柯瑞表明「不想只在墊底球隊刷分」

2石垣島首戰擔心　樂天黃子鵬先發

3大谷翔平再登大聯盟現役百大球星榜首

4樂天日本教頭請假　鄭兆行代職務

5台灣亞冬運閉幕掌旗官1戰狂擋73球

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366