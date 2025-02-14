交易傳聞後稱灣區是永遠的家　杜蘭特：請暫時忘記我不想回勇士

"Hoping people can look at the big picture and see I got a couple of murals in that arena, in that concourse."



Kevin Durant on returning to San Fran for #NBAAllStar weekend at Chase Center after trade deadline frenzy.



Durant won back-to-back NBA titles and finals MVPs with… pic.twitter.com/geT436Bj83 — Duane Rankin (@DuaneRankin) February 13, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA全明星賽2月17日將在勇士主場大通中心舉行，對於剛經歷交易傳聞的杜蘭特（Kevin Durant）來說，這無疑增添了額外的情緒壓力，他受訪時強調灣區永遠是他的家，「我希望大家能暫時忘記我是怎麼離開勇士，或我怎麼加入勇士，甚至是我不想回去的事實（指再次效力勇士）。」

15度入選全明星賽的杜蘭特，曾替勇士效力3個賽季，幫助球隊奪下2017、2018年NBA總冠軍，並兩度獲頒總決賽 MVP。在今年交易截止前，傳出老東家勇士積極爭取他回鍋，但交易被他「喊停」，這讓他下周重返大通中心參加全明星賽更加受矚目。

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▲杜蘭特（左）將重返勇士主場參加全明星賽。（圖／CFP）

杜蘭特將在全明星賽再次合體勇士天王柯瑞（Stephen Curry），他強調灣區永遠是他的家，「我一直說，這裡將永遠是我DNA的一部分，已經深入我的血液。」

回顧在勇士度過的生涯，杜蘭特說，「這3年對我來說意義重大，這裡的球迷一直很棒。我一直都喜歡回來，這裡給了我無數美好的回憶。」

不過杜蘭特坦承季中的交易傳聞確實給他帶來困擾，「這幾天對我來說可能會有點困難，但我希望大家能暫時忘記我是怎麼離開勇士，或我怎麼加入勇士，甚至是我不想回去的事實（指再次效力勇士）。希望大家能單純享受這個周末，欣賞那些出色的球員，專注於籃球，而不是那些無聊的討論。」

▲勇士一哥柯瑞（左）、太陽頭牌杜蘭特（右）。（圖／CFP）