運動雲

>

中國也拚WBC資格賽！華裔紅襪體系左投吳昌晨受矚目

文／中央社

與台灣一樣，中國棒球隊須透過資格賽爭取2026年世界棒球經典賽（WBC）正賽名額；今天公布球員名單，3名美職體系的華裔球員和1名美國大學球員受注目。

中國將與巴西、德國、哥倫比亞於3月2日起在美國亞利桑那州土桑市（Tucson）進行WBC的資格賽，爭取前2名進入2026年正賽。

中國在2023年經典賽以0勝4敗分組墊底，下屆經典賽落入資格賽。中國在上屆經典賽原本有機會拿1勝，當時5比4領先捷克，進入9局上，結果遭到穆西克（Martin Muzik）敲出逆轉3分全壘打，飲恨吞敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中國隊為了備戰資格賽，從1月下旬起到美國移地訓練，參加加州冬季聯盟。

今天公布資格賽球員名單，中國隊員大多數來自中國棒球聯賽，但其中有3名華裔球員，在美國職棒體系打球，也有1名在美國大學校隊打球的投手。

▲▼效力紅襪高階1A的左投吳昌晨（Jeremy Wu-Yelland）是中國隊唯一美職小聯盟體系球員 。（圖／翻攝自X／Shawn Spradling）

▲效力紅襪高階1A的左投吳昌晨是中國隊唯一美職小聯盟體系球員 。（圖／翻攝自X／Shawn Spradling）

效力紅襪高階1A的左投吳昌晨（Jeremy Wu-Yelland）是中國隊陣中唯一美職小聯盟體系球員。他出生在華盛頓州的西雅圖，2020年大聯盟選秀會被紅襪隊在第4輪選上。

中國隊2名球員包括投手張彥倫（Yanlun Zhang）、外野手班傑明（Samuel Benjamin）來自獨立聯盟的湖國碼頭犬隊（Lake Country DockHounds）。先前台灣好手陽岱鋼曾經效力這支球隊。

張彥倫在新加坡出生、美國長大，這次資格賽首度以中文英譯的名字Yanlun Zhang登錄，他在2023年經典賽以卡特（Alan Carter）出賽。

大聯盟官網點名，張彥倫是中國隊的焦點球星，他在缺乏球速的中國隊投手群中，以時速150公里左右的快速球吸引目光。在2023年經典賽中，他對韓國隊投3局失4分，飆出4次三振。

轉戰獨立聯盟之前，他曾效力洛杉磯天使小聯盟。 除了以上3名美國職棒體系的球員，中國隊投手孫易聰（Yicong Sun）目前是全美大學體育聯盟（NCAA）第二級的奧古斯塔納大學（Augustana University）校隊投手。投手趙倫過去曾打過美職釀酒人小聯盟1A。

關鍵字： 棒球經典賽資格賽WBC資格賽中國隊MLB美國大聯盟紅襪吳昌晨

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

台日混血徐翔聖11球強壓樂天中心打者　目標150公里

台日混血徐翔聖11球強壓樂天中心打者　目標150公里

杜蘭特今夏可能被交易！太陽恐成NBA史上最失敗「超級球隊」

杜蘭特今夏可能被交易！太陽恐成NBA史上最失敗「超級球隊」

快訊／20歲林佳緯驚天滿貫砲當英雄！中華隊2連勝樂天巨人

快訊／20歲林佳緯驚天滿貫砲當英雄！中華隊2連勝樂天巨人

富藍戈IG自曝「我回來了」　悍將球團回應：達成續約共識

富藍戈IG自曝「我回來了」　悍將球團回應：達成續約共識

克蕭讚嘆佐佐木朗希投球天賦　道奇隊友也驚呼：英語溝通沒問題！

克蕭讚嘆佐佐木朗希投球天賦　道奇隊友也驚呼：英語溝通沒問題！

熱門新聞

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

台日混血徐翔聖11球強壓樂天中心打者　目標150公里

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫

2張育成差點開轟笑言要去做重訓

3林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

4大谷翔平副收入達229億！超越C羅

5前樂天巨人首輪找王建民簽名

最新新聞

1柯瑞表明「不想只在墊底球隊刷分」

2石垣島首戰擔心　樂天黃子鵬先發

3大谷翔平再登大聯盟現役百大球星榜首

4樂天日本教頭請假　鄭兆行代職務

5台灣亞冬運閉幕掌旗官1戰狂擋73球

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366