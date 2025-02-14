中國也拚WBC資格賽！華裔紅襪體系左投吳昌晨受矚目

文／中央社

與台灣一樣，中國棒球隊須透過資格賽爭取2026年世界棒球經典賽（WBC）正賽名額；今天公布球員名單，3名美職體系的華裔球員和1名美國大學球員受注目。

中國將與巴西、德國、哥倫比亞於3月2日起在美國亞利桑那州土桑市（Tucson）進行WBC的資格賽，爭取前2名進入2026年正賽。

中國在2023年經典賽以0勝4敗分組墊底，下屆經典賽落入資格賽。中國在上屆經典賽原本有機會拿1勝，當時5比4領先捷克，進入9局上，結果遭到穆西克（Martin Muzik）敲出逆轉3分全壘打，飲恨吞敗。

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中國隊為了備戰資格賽，從1月下旬起到美國移地訓練，參加加州冬季聯盟。

今天公布資格賽球員名單，中國隊員大多數來自中國棒球聯賽，但其中有3名華裔球員，在美國職棒體系打球，也有1名在美國大學校隊打球的投手。

▲效力紅襪高階1A的左投吳昌晨是中國隊唯一美職小聯盟體系球員 。（圖／翻攝自X／Shawn Spradling）

效力紅襪高階1A的左投吳昌晨（Jeremy Wu-Yelland）是中國隊陣中唯一美職小聯盟體系球員。他出生在華盛頓州的西雅圖，2020年大聯盟選秀會被紅襪隊在第4輪選上。

中國隊2名球員包括投手張彥倫（Yanlun Zhang）、外野手班傑明（Samuel Benjamin）來自獨立聯盟的湖國碼頭犬隊（Lake Country DockHounds）。先前台灣好手陽岱鋼曾經效力這支球隊。

張彥倫在新加坡出生、美國長大，這次資格賽首度以中文英譯的名字Yanlun Zhang登錄，他在2023年經典賽以卡特（Alan Carter）出賽。

大聯盟官網點名，張彥倫是中國隊的焦點球星，他在缺乏球速的中國隊投手群中，以時速150公里左右的快速球吸引目光。在2023年經典賽中，他對韓國隊投3局失4分，飆出4次三振。

轉戰獨立聯盟之前，他曾效力洛杉磯天使小聯盟。 除了以上3名美國職棒體系的球員，中國隊投手孫易聰（Yicong Sun）目前是全美大學體育聯盟（NCAA）第二級的奧古斯塔納大學（Augustana University）校隊投手。投手趙倫過去曾打過美職釀酒人小聯盟1A。