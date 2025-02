記者楊舒帆/綜合報導

富邦悍將洋投富藍戈14日在個人IG動態分享自己今年將繼續效力富邦的消息,並寫下:「I'm back. See you soon Fubon Guardians fans 」附帶國旗符號,等同於提前宣布續留悍將,展開中職第四年生涯,而球團也在稍早回應達成簽約共識。

富藍戈自2022年加盟富邦悍將,成為牛棚要角,去年球季累計61場出賽,刷新個人生涯紀錄,投出57.2局,拿下4勝6敗,累計20次救援成功、9次中繼成功,防禦率2.34。他不僅是富邦悍將後援戰力的關鍵支柱,更是去年隊中穩定的終結者之一。

目前新球季洋投佈局已經有力亞士、魔力藍這兩位投手,都是先發角色。日前領隊林華韋受訪時提到,有接觸新洋投正準備經典賽資格賽,去年先發輪值表現穩定的羅戈也還在等回覆。

富邦悍將球團表示,已和富藍戈達成續約共識,富藍戈即將抵台加入悍將春訓。此外,力亞士、魔力藍都已抵台春訓報到,進行牛棚等訓練。