指詹皇沒喬丹的直覺與接管比賽能力　皮朋：連Kobe都比不上

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人一哥詹姆斯(LeBron James)去年底曾公開對外表示，在替克里夫蘭終結長達52年冠軍荒後，內心浮現了「那一夜讓他成為史上最偉大的球員」的想法，引起了爭論；對此「天下第二人」皮朋(Scottie Pippen)在節目上直言，「詹皇」連布萊恩(Kobe Bryant)都比不上，更不用說要和喬丹(Michael Jordan)比。

詹姆斯2014年「鳳還巢」回鍋克里夫蘭，連4季率隊打入總決賽，並在2016年從1勝3敗的絕境，硬是帶領騎士連拿3勝封王，終結克里夫蘭長達52年的冠軍荒。去年他生日時，《UNINTERRUPTED》和《ESPN》曾釋出一段他的訪問，提到他奪冠慶祝結束後曾告訴自己，「那一夜讓你成為史上最偉大的球員。」

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

這句話被解讀為，詹姆斯認為自己是史上最偉大的球員，立刻引起各種爭論，畢竟他與「籃球之神」喬丹究竟誰比較偉大？一直以來都是熱門話題；對此喬丹昔日在公牛的助手皮朋，近日在《First Take》節目上提出了自己的看法，「在我看來，詹姆斯無法和喬丹這樣的球員相提並論，他甚至連布萊恩都比不上。」

皮朋直言，「當你談論到喬丹在比賽中的直覺、他接管比賽的能力，還有他想出手最後一擊這些，詹姆斯體內並沒有這種基因。」

前陣子聯盟另一位傳奇「戰神」艾佛森(Allen Iverson)，也曾撰文談論此事，他將詹姆斯列為自己心目中史上最佳5人之一，他表示自己很愛「詹皇」，但喬丹是「黑耶穌」，無人能超越。

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）