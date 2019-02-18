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公鹿一哥轟20分狂爆扣連線咖哩　字母哥隊半場95比82壓詹皇隊

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▲公鹿字母哥安戴托昆波、勇士柯瑞。（圖／CFP）

▲字母哥與勇士一哥柯瑞連線。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

NBA全明星賽台灣時間18日登場，首度擔任明星賽隊長的公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)上半場上演個人秀，他以12投10中轟下20分，多次施展爆扣美技，他的隊友喬治(Paul George)次節也秀出一記360度灌籃，上半場結束後，他的隊伍以95比82力壓詹姆斯(LeBron James)隊。

體能勁爆的「希臘怪物」安戴托昆波的隊伍搶下首波球權，他開賽就與地主夏洛特當家球星沃克(Kemba Walker)連線，殺入禁區完成單手爆；隨後詹姆斯隊的哈登(James Harden)嘗試拿手的後撤三分不進，「詹皇」隊由本季轉戰多倫多的雷納德(Kawhi Leonard)首開得分紀錄，「可愛」接到隊長詹姆斯的傳球，砍進一記27呎三分彈。

但「字母哥」很快還以顏色，雷霆二當家喬治巧妙把球拋向籃板，安戴托昆波跟進後雙手扣進兩分，他18秒後又在籃下打進兩分。喬治開局開啟了「助攻模式」，隨後又妙傳給恩比德(Joel Embiid)， 讓「大帝」灌籃得手。

▲湖人詹姆斯、雷霆喬治。（圖／CFP）

▲詹姆斯。（圖／CFP）

首節中前段成了「字母哥」的個人秀，首節還剩7分鐘，換勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)與他聯手「遠距」空中接力，「咖哩」從外線直接把球拋到籃下，公鹿一哥輕鬆上演爆扣，他首節上陣7分鐘，8投全部命中，掃下16分、3助攻和3籃板，率隊拉開53對37、16分領先。

「字母哥」隊伍陣中的達拉斯傳奇諾威斯基(Dirk Nowitzki)則在首節最後56.6秒來到場上，連續飆進兩顆三分球，讓全場興奮不已，板凳上的柯瑞和沃克都站起來高舉著三分手勢歡呼，「德佬」自己也露出燦笑，氣氛相當歡樂。

進入第2節，與「德佬」一起被聯盟主席席爾瓦(Adam Silver)特別選入全明星賽的37歲老將韋德，雖然開局錯失了一記上籃，但他隨後接到哈登的助攻，命中了一顆三分彈，並連送2記妙傳，與西蒙斯(Ben Simmons)、唐斯(Karl-Anthony Towns)聯手大秀空中接力爆扣美技。

本季打出生涯年的喬治，則在次節還剩7分14秒秀出360度轉身灌籃，隨後他的明星隊友柯瑞把球打向地板，「字母哥」飛身扣進兩分，分屬東西區MVP等級的巨星展現絕佳默契。

柯瑞接著連砍2記外線，讓「字母哥」隊拉開80比62、18分差。另一位隊長詹姆斯，則在上半場最後4分44秒連續上演2記爆扣，頻頻殺到禁區攻擊籃框，並在最後1分47秒與「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)攜手「空中接力」，「詹皇」上半場拿下10分。

「詹皇」隊先發：詹姆斯、雷納德、杜蘭特(Kevin Durant)、哈登、厄文(Kyrie Irving)。

「字母哥」隊先發：安戴托昆波、喬治、恩比德、柯瑞、沃克。

▲公鹿字母哥安戴托昆波、勇士柯瑞。（圖／CFP）

▲公鹿字母哥。（圖／CFP）

關鍵字： NBA全明星賽詹姆斯字母哥喬治柯瑞
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