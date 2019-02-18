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KD第2度獲頒明星賽MVP　奪走大秀砸地背後扣籃柯瑞的風采

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▲杜蘭特獲頒全明星賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特獲頒全明星賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)重返家鄉夏洛特出戰全明星賽，但勇士隊友杜蘭特(Kevin Durant)奪走了他的部分風采。杜蘭特砍下詹姆斯(LeBron James)隊陣中最高的31分，其中三分球9投6中，率隊克服20分落後，終場反以178比164取勝，生涯第2度獲頒全明星賽MVP。

勇士一哥柯瑞本屆全明星賽與搭檔湯普森(Klay Thompson)、杜蘭特分屬不同球隊，成了「字母哥」的助手，兩人上半場就展現絕佳默契。首節還剩7分鐘，「咖哩」從外線直接把球拋到籃下，讓公鹿一哥輕鬆上演爆扣，完成一記「遠距」空中接力。

次節兩人又有一次精彩的搭配，柯瑞把球打向地板，「字母哥」飛身扣進兩分。公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)上半場就以12投10中轟下20分，率隊拉開95比82領先。

▲杜蘭特、柯瑞。（圖／CFP）

▲杜蘭特搶走柯瑞的風采。（圖／CFP）

不過詹姆斯隊下半場展開大逆襲，拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)第3節最後5分連砍3顆三分彈，外加3次助攻，一舉率隊在最後2分33秒扳成127平。決勝節換杜蘭特飆外線，他單節4投4中，包括3顆三分彈，幫助詹姆斯隊終場反以178比164取勝。

賽後以15投10中貢獻31分、7籃板和2助攻，外帶2火鍋、1抄截的杜蘭特，獲頒今年全明星賽MVP，這是他生涯第2度贏得得此獎項，前一次是2012年。另外，他與里拉德、湯普森單場皆砍進6顆三分球，詹姆斯隊共飆了35顆三分球，打破了全明星賽紀錄。

回到家鄉的勇士一哥柯瑞，表現則有點「落漆」，他打了29分鐘，23投僅6中，命中率下滑到2成61，三分球17次出手也只有4球命中，拿下17分、9籃板和7助攻，不過他在終場前4秒上演了一記令全場驚豔的灌籃，他將球砸到地上後起跳，背向籃框雙手把球扣進，為今年明星賽畫下完美句點。

▲杜蘭特、柯瑞。（圖／CFP）

▲杜蘭特獲頒全明星賽MVP。（圖／CFP）

關鍵字： NBA全明星賽詹姆斯字母哥柯瑞杜蘭特
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