KD第2度獲頒明星賽MVP　奪走大秀砸地背後扣籃柯瑞的風采

▲杜蘭特獲頒全明星賽MVP。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)重返家鄉夏洛特出戰全明星賽,但勇士隊友杜蘭特(Kevin Durant)奪走了他的部分風采。杜蘭特砍下詹姆斯(LeBron James)隊陣中最高的31分,其中三分球9投6中,率隊克服20分落後,終場反以178比164取勝,生涯第2度獲頒全明星賽MVP。

Steph went with the reverse off the bounce to finish the #NBAAllStar game! pic.twitter.com/1tR0zdQI8e