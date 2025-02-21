NBA爆禁藥醜聞！公鹿悍將遭禁賽25場　「誤用」損失破9000萬

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記者游郁香／綜合報導

公鹿悍將波提斯（Bobby Portis）爆出禁藥醜聞，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）深夜的最新消息，波提斯因違反NBA禁藥規定，被聯盟處以25場禁賽。這位30歲資深前鋒在聲明中表示，自己誤服未獲批準的消炎止痛藥，他將因此損失285萬美元（約9384萬台幣）的薪資。

波提斯最近的藥檢呈陽性反應， 他在聲明中解釋，自己因為手肘傷勢服用了止痛與消炎藥物，卻犯下錯誤，誤服了一種未獲批準的藥物。根據他的經紀人巴特斯坦（Mark Bartelstein）的說法，波提斯以為自己服用了被允許的止痛藥Toradol，實際上卻誤服了禁藥Tramadol，而這一錯誤是由他的一名助理所造成。

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▲公鹿悍將波提斯誤用禁藥遭禁賽25場。（圖／CFP）

巴特斯坦強調這是「無心之過」，不過已是資深球員的波提斯感到相當自責，直言必須對進入身體的任何藥物負責，「我發自內心地向公鹿隊、我的隊友、教練、家人和球迷致歉。我全心投入比賽，將非常痛苦地錯過這段禁賽期間的賽事。我會繼續努力，準備迎接季後賽的挑戰。」

波提斯將從21日對快艇一役開始執行禁賽，等他解除禁令復出時已是4月，屆時公鹿僅剩4場例行賽。他將因為被禁賽25場而損失285萬美元的薪資，平均每場損失11萬4348美元。公鹿能在他被禁賽第6場後，簽下一名替補球員來填補陣容空缺。

▲公鹿悍將波提斯違反禁藥規定。（圖／達志影像／美聯社）

波提斯本季至今表現穩定，場均貢獻13.1分、7.3籃板、1.3助攻，為公鹿提供重要的內線火力。這次的禁賽將讓公鹿在衝刺季後賽排名的關鍵時刻少了一名輪替戰力。

全明星周前，公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）曾表示，球隊將把新援庫茲馬（Kyle Kuzma）視為另一名內線球員，在波提斯禁賽期間，他們預計將仰賴庫茲馬與西姆斯（Jericho Sims）來填補內線輪替時間。

公鹿總經理霍斯特（Jon Horst）坦言，「這對波提斯和我們球隊而言，都是一個非常困難的情況。」他表示球隊將全力支持波提斯，「我們將把這次機會當作成長的契機，讓波提斯和整支公鹿隊變得更強大。他是我們球隊不可或缺的一員，也是密爾瓦基社區的重要成員，我們期待他的回歸。」

▲公鹿少了波提斯（左），內線戰力大打折扣。（圖／達志影像／美聯社）