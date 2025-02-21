經典賽資格賽規則一次看懂！首次導入投手計時、反極端佈陣

▲經典賽資格賽今天開打，中華隊面臨賽事重大變革，要迅速適應。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年第六屆世界棒球經典賽資格賽今天登場，繼上屆經典賽首度採用投手至少投3人次的規則後，本屆資格賽進一步引進MLB多項新規定，包括投手計時限制、禁止極端守備佈陣及限制投手牽制次數，將為賽事帶來重大變革。

本屆資格賽將比照大聯盟採用投手秒數規定。無人上壘時必須於15秒內完成投球，有人上壘時則為18秒。捕手則須在9秒前就位，打者也須在8秒內進入打擊區。

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延續上屆經典賽規定，投手一旦登板必須面對至少3名打者或完成該局才能換投，唯一例外是因傷病無法繼續比賽。為了維持比賽節奏，投手每打席僅有3次牽制機會，第3次若未能成功抓到跑者將被判投手犯規。

此外，本屆首度實施「禁止極端守備佈陣」，規定投手投球時二壘包兩側要有2名內野手。違反此規定時，進攻方可選擇接受結果或打者自動計1顆壞球。

▲2025年世界棒球經典賽資格賽，比賽壘包加大。（圖／記者陳立勳攝）

投手球數規定方面，單場投球上限為85球，但若達上限時正在對戰打者，可完成該打席或該局後退場。

其餘規則內容 1 若投手單場投出50球或以上，則至少需休息4天才能再次登板。 2 若投手單場投出30球或以上，則至少需休息1天才能再次登板。 3 若投手連續2天登板，無論兩天內總計投球數量多少，皆須休息至少一天。 4 投手若單場投出50球以上，需休息四天才能再次登板；投滿30球則需休息一天。若出現連續兩天登板情況，無論投球數多寡，皆須休息至少一天。 5 執行故意四壞球時的投球不計入總投球數限制。

為了確保比賽公平性，本屆賽事也加強電子設備管理。嚴格禁止使用任何電子設備識別或傳遞對手暗號，所有賽場轉播畫面，包括球場監視器、牛棚及球員休息室內的螢幕設備，都必須延遲至少8秒才能播放。球員休息區和休息室之間的通道更全面禁止設置任何電視和監視器。

本屆賽事分為A、B兩組進行單循環賽。A組包含台灣、西班牙、尼加拉瓜及南非；B組則有哥倫比亞、中國、巴西和德國。各組第一名直接晉級正賽，第二、三名將透過附加賽爭取最後晉級資格。



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