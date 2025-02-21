大谷翔平：感覺可以打了！　英文應答更流利連教頭都說讚

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平20日（美國時間）進行春訓第二次聯訪，分享了自己最新的調整狀況。他當天雖然缺席了對上小熊隊的熱身賽首戰，但根據總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，他預計將在2月下旬或3月初以指定打擊者身份登場。

談到打擊狀態，大谷展現出自信，「剛才在室內也用高性能打擊機練習，感覺已經可以實戰。雖然還是保持謹慎，但感覺上已經可以出賽了。」至於投球方面，他表示18日的第二次牛棚練習延續良好狀態，「希望下一次牛棚練習能再提升強度。」

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今年是大谷重返投手丘的關鍵賽季，他不但嘗試改變投球方式，採用無繞臂（No Windup）投法，他表示，一直以來都在尋求改變，「來到大聯盟後雖然是以固定式投球，但無論是打擊還是投球，我都想在其中尋求改變。這只是其中之一。」

對於直接在大聯盟出賽而不先進行小聯盟復健賽，是否會感到不安，大谷說，「上次手術後也是這樣安排。這種經驗對我來說並非第一次，這也是讓我在復出過程中能夠保持從容的原因之一。比起在哪裡投球，更重要的是自己的感覺，所以不會太過著急。」

令人驚喜的是，大谷的英語能力有顯著進步。據日媒報導，這次聯訪中，他不僅能聽懂英文提問，更數次直接用英語回答美國記者的提問。羅伯斯也肯定地說，「他的英語持續進步，而且明顯比去年更願意敞開心胸，能直接和大家溝通。」