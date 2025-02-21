運動雲

>

「投出自己節奏」山本由伸春訓首戰1.2局無失分　球速最快155

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸熱身賽投球狀況良好。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟春訓熱身賽登場，道奇隊日籍投手山本由伸主場對戰小熊隊，投了1局2/3，繳出3安打無失分、2次三振。他認為狀況還算不錯，有確實展現自己的投球方式，「雖然有被打，但能順利登板是件好事。」

首局，山本由伸先以連續兩球96英里（約154公里）的快速球輕鬆壓制首名打者，中間保送一球後，以指叉球讓對手揮空三振。不過，第2棒擊出他的曲球形成左外野安打。第3棒被他的卡特球打成二壘方向飛球出局，第4棒擊出快速球形成右外野安打，陷入二出局一、三壘的危機。面對第5棒，他在1-2的有利球數下，最後以卡特球讓對方揮空三振脫困。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2局，他輕鬆用游擊滾地球和中外野飛球拿下兩個出局數。雖被第8棒擊出左外野安打，隨後在二出局一壘有人時退場。他總共投了27球，其中20球都是好球。

在全場觀眾熱烈掌聲下，山本也帶著笑容返回休息區。據外媒報導，他在此戰最快球速達96.6英里（約155.4公里），直球平均球速為95.6英里（約153.8公里）。

談到今天表現，山本說，「有確實展現出自己的投球方式。雖然有被擊出安打，但能順利完成登板是件好事。」他特別提到，卡特球是今天變化球中表現最好的球種，「如果能好好掌握，相信對其他球路也會有正面影響。希望能保持這樣的手感，繼續提升其他球種，為下次登板做好準備。」

對於本場比賽採用的電子好球帶，山本說，「今天好像沒有機會試到。不過去年在小聯盟復健時有幾次經驗，感覺是個非常新穎的系統。」

▲芝加哥小熊隊日本投手今永昇太 。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥小熊隊日本投手今永昇太 。（圖／達志影像／美聯社）

談到即將在開幕戰對決小熊隊的今永昇太，山本表示，「這是史上首次日本投手在開幕戰對決，想必很多人都很期待。我自己也很期待能和今永前輩交手。」

對於狀態調整，山本透露，並沒有特別提早準備，「每年都是相同的訓練方式。只是剛好今年投球姿勢比較早就穩定下來。雖然還沒有完全準備好，但目前狀況確實不錯。」

他進一步指出，相比去年初來乍到時有許多不習慣的地方，今年能更沉穩地練習，「因為和投手教練和總教練已經共事一年，所以能保持良好溝通，進行更有效率的訓練。」

關鍵字： 山本由伸道奇隊春訓熱身賽大聯盟投手

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／震撼！NBA馬刺「法國怪物」溫班亞瑪　右肩血栓整季報銷

快訊／震撼！NBA馬刺「法國怪物」溫班亞瑪　右肩血栓整季報銷

不是徐若熙！中華隊首戰推奇兵陳宇宏　西班牙雷法應戰

不是徐若熙！中華隊首戰推奇兵陳宇宏　西班牙雷法應戰

飛人犧牲進攻權得0分成就抗菲勝利　劉錚：這一勝獻給台灣球迷

飛人犧牲進攻權得0分成就抗菲勝利　劉錚：這一勝獻給台灣球迷

NBA爆禁藥醜聞！公鹿悍將遭禁賽25場　「誤用」損失破9000萬

NBA爆禁藥醜聞！公鹿悍將遭禁賽25場　「誤用」損失破9000萬

快訊／中華男籃奇蹟主場勝利！　2016年後首度擊敗強敵菲律賓

快訊／中華男籃奇蹟主場勝利！　2016年後首度擊敗強敵菲律賓

林昀儒橫掃中國新星、鄭怡靜力退巴奧銅牌　亞洲盃收2連勝

林昀儒橫掃中國新星、鄭怡靜力退巴奧銅牌　亞洲盃收2連勝

中華男籃「夜王」砍18分宰菲　盧峻翔：這一勝意義重大

中華男籃「夜王」砍18分宰菲　盧峻翔：這一勝意義重大

杜蘭特曝「拒被交易回勇士」原因很單純　與格林沒關係

杜蘭特曝「拒被交易回勇士」原因很單純　與格林沒關係

喊話「拿出狂野態度」　陳傑憲看情蒐：沒想像中簡單

喊話「拿出狂野態度」　陳傑憲看情蒐：沒想像中簡單

籃球就像人生有高低起伏　林庭謙找回一哥霸氣飆21分成功抗菲

籃球就像人生有高低起伏　林庭謙找回一哥霸氣飆21分成功抗菲

汪小菲.老婆Mandy來台灣了！　對記者提問不發一語

熱門新聞

快訊／震撼！NBA馬刺「法國怪物」溫班亞瑪　右肩血栓整季報銷

不是徐若熙！中華隊首戰推奇兵陳宇宏　西班牙雷法應戰

飛人犧牲進攻權得0分成就抗菲勝利　劉錚：這一勝獻給台灣球迷

NBA爆禁藥醜聞！公鹿悍將遭禁賽25場　「誤用」損失破9000萬

快訊／中華男籃奇蹟主場勝利！　2016年後首度擊敗強敵菲律賓

林昀儒橫掃中國新星、鄭怡靜力退巴奧銅牌　亞洲盃收2連勝

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1NBA超新星溫班亞瑪 右肩血栓整季報銷

2不是徐若熙！中華隊首戰推陳宇宏

3中華男籃成功抗菲　劉錚勝利獻給球迷

4NBA爆禁藥醜聞！公鹿悍將遭禁賽25場

5中華男籃奇蹟勝利　主場勝強敵菲律賓

最新新聞

1經典賽資格賽新規定一次看懂！

2山本由伸1.2局無失分　球速最快155

3大谷：感覺已能出賽！英語流利應答

4笑死！大谷也有苦手　停車58秒影片曝

5洋基與布恩續約兩年　執教將達10年

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366