「投出自己節奏」山本由伸春訓首戰1.2局無失分　球速最快155

▲山本由伸熱身賽投球狀況良好。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

大聯盟春訓熱身賽登場，道奇隊日籍投手山本由伸主場對戰小熊隊，投了1局2/3，繳出3安打無失分、2次三振。他認為狀況還算不錯，有確實展現自己的投球方式，「雖然有被打，但能順利登板是件好事。」

首局，山本由伸先以連續兩球96英里（約154公里）的快速球輕鬆壓制首名打者，中間保送一球後，以指叉球讓對手揮空三振。不過，第2棒擊出他的曲球形成左外野安打。第3棒被他的卡特球打成二壘方向飛球出局，第4棒擊出快速球形成右外野安打，陷入二出局一、三壘的危機。面對第5棒，他在1-2的有利球數下，最後以卡特球讓對方揮空三振脫困。

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第2局，他輕鬆用游擊滾地球和中外野飛球拿下兩個出局數。雖被第8棒擊出左外野安打，隨後在二出局一壘有人時退場。他總共投了27球，其中20球都是好球。

在全場觀眾熱烈掌聲下，山本也帶著笑容返回休息區。據外媒報導，他在此戰最快球速達96.6英里（約155.4公里），直球平均球速為95.6英里（約153.8公里）。

談到今天表現，山本說，「有確實展現出自己的投球方式。雖然有被擊出安打，但能順利完成登板是件好事。」他特別提到，卡特球是今天變化球中表現最好的球種，「如果能好好掌握，相信對其他球路也會有正面影響。希望能保持這樣的手感，繼續提升其他球種，為下次登板做好準備。」

對於本場比賽採用的電子好球帶，山本說，「今天好像沒有機會試到。不過去年在小聯盟復健時有幾次經驗，感覺是個非常新穎的系統。」

▲芝加哥小熊隊日本投手今永昇太 。（圖／達志影像／美聯社）



談到即將在開幕戰對決小熊隊的今永昇太，山本表示，「這是史上首次日本投手在開幕戰對決，想必很多人都很期待。我自己也很期待能和今永前輩交手。」

對於狀態調整，山本透露，並沒有特別提早準備，「每年都是相同的訓練方式。只是剛好今年投球姿勢比較早就穩定下來。雖然還沒有完全準備好，但目前狀況確實不錯。」

他進一步指出，相比去年初來乍到時有許多不習慣的地方，今年能更沉穩地練習，「因為和投手教練和總教練已經共事一年，所以能保持良好溝通，進行更有效率的訓練。」