運動雲

>

不是徐若熙！中華隊首戰推奇兵陳宇宏　西班牙雷法應戰

▲▼經典賽資格賽練球日，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

▲徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽21日開打，中華隊首戰西班牙，未如外界預期推出徐若熙先發，而是選擇由陳宇宏應戰。西班牙則如外媒所先爆料，以前樂天桃猿洋投雷法（Elian Leyva）先發。

陳宇宏被視為本屆一大奇兵，原先是中華隊集訓期間的「借將」，支援了對韓職樂天巨人的交流賽，後援2.1局僅挨1安無失分，表現亮眼進入教練團視線，最終爭取到28人正選名單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

總教練曾豪駒指出，他是少見的下勾投手，剛好是中華隊缺少的投手類型。

以黑馬之姿衝進最後名單，對於能夠入選，他今天在官方練習日受訪表示，「我是覺得有點不可思議，最先是感謝台鋼讓我來中華隊支援，還要謝謝曾豪駒總教練，對我非常有信心，所以把我選進來。」

雷法在2023年經典賽代表古巴出戰台灣，先發2.1局收下勝投，僅被敲出1支安打、無失分，飆出4次三振。他在經典賽後隨即加盟樂天，繳出12場先發、4勝3敗，防禦率3.88的成績。

西班牙總教練普拉達（Nelson Prada）直言，「台灣是很有實力的對手，特別剛在12強拿下冠軍，我想我們教練、球員都已經付出心力，將會全力以赴應戰，這也是尊重對手的最好作為。」

▲▼經典賽資格賽練球日，陳宇宏。（圖／記者李毓康攝）

▲陳宇宏。（圖／記者李毓康攝）
 

關鍵字： 棒球經典賽台灣隊西班牙雷法WBC資格賽陳宇宏

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

不是徐若熙！中華隊首戰推奇兵陳宇宏　西班牙雷法應戰

不是徐若熙！中華隊首戰推奇兵陳宇宏　西班牙雷法應戰

快訊／中華男籃奇蹟主場勝利！　2016年後首度擊敗強敵菲律賓

快訊／中華男籃奇蹟主場勝利！　2016年後首度擊敗強敵菲律賓

LIVE／中華隊備戰經典賽資格賽　官方練習日全程直播

LIVE／中華隊備戰經典賽資格賽　官方練習日全程直播

20年沒回台灣　戰玉飛回應假球傳聞：都只是揣測

20年沒回台灣　戰玉飛回應假球傳聞：都只是揣測

喊話「拿出狂野態度」　陳傑憲看情蒐：沒想像中簡單

喊話「拿出狂野態度」　陳傑憲看情蒐：沒想像中簡單

被爆沒授權就賣中華隊商品　廠商處理方式引來網友狂酸

被爆沒授權就賣中華隊商品　廠商處理方式引來網友狂酸

養樂多證實燕九郎操偶師離世　最後願望讓球迷淚崩

養樂多證實燕九郎操偶師離世　最後願望讓球迷淚崩

西班牙、尼加拉瓜不能輕忽　黃忠義看陳宇宏入選「奇兵」

西班牙、尼加拉瓜不能輕忽　黃忠義看陳宇宏入選「奇兵」

傑斯還想回中職打球！讚大巨蛋大聯盟等級　笑談台式應援：超級吵

傑斯還想回中職打球！讚大巨蛋大聯盟等級　笑談台式應援：超級吵

唐西奇後下一個NBA驚天交易　美媒點名灰熊莫蘭特今夏恐被轉賣

唐西奇後下一個NBA驚天交易　美媒點名灰熊莫蘭特今夏恐被轉賣

李浚赫是超級迷弟！ 李安導演你看到了嗎～

熱門新聞

不是徐若熙！中華隊首戰推奇兵陳宇宏　西班牙雷法應戰

快訊／中華男籃奇蹟主場勝利！　2016年後首度擊敗強敵菲律賓

LIVE／中華隊備戰經典賽資格賽　官方練習日全程直播

20年沒回台灣　戰玉飛回應假球傳聞：都只是揣測

喊話「拿出狂野態度」　陳傑憲看情蒐：沒想像中簡單

被爆沒授權就賣中華隊商品　廠商處理方式引來網友狂酸

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1不是徐若熙！中華隊首戰推陳宇宏

2中華男籃奇蹟勝利　主場勝強敵菲律賓

3經典賽資格賽中華隊官方練習日直播

420年沒回台灣　戰玉飛回假球：揣測

5拿出狂野態度　陳傑憲：沒簡單

最新新聞

1杜蘭特曝「拒回勇士」原因很單純

2中華男籃成功抗菲　劉錚勝利獻給球迷

3飆21分主場宰菲　林庭謙找回一哥霸氣

4中華隊夜王　盧峻翔飆18分獻球迷

5不是徐若熙！中華隊首戰推陳宇宏

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【泰格與雪兒】職業病犯了

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366