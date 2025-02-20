不是徐若熙！中華隊首戰推奇兵陳宇宏　西班牙雷法應戰





▲徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽21日開打，中華隊首戰西班牙，未如外界預期推出徐若熙先發，而是選擇由陳宇宏應戰。西班牙則如外媒所先爆料，以前樂天桃猿洋投雷法（Elian Leyva）先發。

陳宇宏被視為本屆一大奇兵，原先是中華隊集訓期間的「借將」，支援了對韓職樂天巨人的交流賽，後援2.1局僅挨1安無失分，表現亮眼進入教練團視線，最終爭取到28人正選名單。

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總教練曾豪駒指出，他是少見的下勾投手，剛好是中華隊缺少的投手類型。

以黑馬之姿衝進最後名單，對於能夠入選，他今天在官方練習日受訪表示，「我是覺得有點不可思議，最先是感謝台鋼讓我來中華隊支援，還要謝謝曾豪駒總教練，對我非常有信心，所以把我選進來。」

雷法在2023年經典賽代表古巴出戰台灣，先發2.1局收下勝投，僅被敲出1支安打、無失分，飆出4次三振。他在經典賽後隨即加盟樂天，繳出12場先發、4勝3敗，防禦率3.88的成績。

西班牙總教練普拉達（Nelson Prada）直言，「台灣是很有實力的對手，特別剛在12強拿下冠軍，我想我們教練、球員都已經付出心力，將會全力以赴應戰，這也是尊重對手的最好作為。」

▲陳宇宏。（圖／記者李毓康攝）

