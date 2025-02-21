大谷翔平停車58秒影片讓球迷笑翻！「原來大谷也是普通人」



記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊的大谷翔平近日再次成為媒體焦點，但這次並非因為他的球技，而是因為一段路邊停車的影片。美國媒體《TMZ Sports》拍攝並公開了他駕駛愛車保時捷停車的畫面，引發社群媒體上的熱烈討論。

事情發生在2月17日，當時道奇隊舉辦了一場內部活動「雞翅大胃王比賽」，大谷駕駛黑色保時捷抵達現場。他在停車場嘗試路邊停車，小心翼翼地多次切換檔位後才完成停車。，接著露出招牌笑容，步入活動會場。

然而，這個過程被TMZ完整拍下，並上傳至社群平台，迅速掀起話題。

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《TMZ Sports》以詼諧的口吻報導，「世界終於目睹到大谷翔平平凡的一面，那就是路邊停車！」並打趣地表示，「他花了大約一分鐘才停好車。這當然不是他人生中最令人印象深刻的58秒，但道奇球迷都知道，一個能投出160公里快速球、擊出50轟、跑出50盜的人，不需要開車技術。」

這樣的報導方式引來了不少討論，其中，大谷翔平的鐵粉、《Fox Sports》MLB分析師韋蘭德（Ben Verlander）在X（前Twitter）上發聲，「TMZ竟然偷拍翔平的路邊停車，這真的太過分了。沒有人想被錄下路邊停車的樣子！」然而，他最後幽默地補了一句：「尤其當技術不太好的時候……」

這段影片在社群媒體上引發兩極反應，包括「原來大谷也是普通人」、「似乎不太習慣開車？」、「應該請個司機」、「因為日美道路左右相反所以無可奈何」、「老實說只能給B+」。

支持的聲音也不少：「咦？根本沒有不好啊」、「這不就是普通的縱列停車嗎」、「我比他差十倍」、「他只是在小心保護愛車而已」、「哪裡技術差了？」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）