韋德輕拋打板助詹皇爆扣　LBJ隊大逆轉連2年贏得全明星賽

▲詹姆斯隊連2年贏得全明星賽。(圖/CFP,下同)

記者游郁香/綜合報導

NBA全明星賽台灣時間18日登場,上半場陷入13分落後的詹姆斯(LeBron James)隊,第3節上演逆轉秀,單節灌進50分反超比數,「詹皇」還2度與老友韋德(Dwyane Wade)連線,互送助攻讓對方大秀爆扣,終場以178比164力壓「字母哥」隊,詹姆斯連2年率所屬球隊贏得全明星賽。

D-WADE TO LEBRON OFF THE GLASS! #NBAAllStar pic.twitter.com/9Pkuwxhf4Y