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韋德輕拋打板助詹皇爆扣　LBJ隊大逆轉連2年贏得全明星賽

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▲字母哥安戴托昆波、諾威斯基、喬治、詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯隊連2年贏得全明星賽。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

NBA全明星賽台灣時間18日登場，上半場陷入13分落後的詹姆斯(LeBron James)隊，第3節上演逆轉秀，單節灌進50分反超比數，「詹皇」還2度與老友韋德(Dwyane Wade)連線，互送助攻讓對方大秀爆扣，終場以178比164力壓「字母哥」隊，詹姆斯連2年率所屬球隊贏得全明星賽。

全明星賽上半場成了公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的個人秀，他多次施展爆扣美技，包括首節與勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)聯手「遠距」空中接力，「咖哩」從外線直接把球拋到籃下，公鹿一哥輕鬆灌籃得手；「字母哥」的隊友喬治(Paul George)次節也秀出一記360度灌籃，聯手率隊以95比82暫時領先詹姆斯隊。

生涯最後一次在場上合作的詹姆斯與韋德，第3節開局連2次連線，先是詹姆斯從右側45度角精準把球送到籃下的韋德手中，「閃電俠」躍起雙手扣進兩分；1分11秒過後，換韋德切到籃下，輕輕把球拋向籃板，一個反彈後「詹皇」接到球爆扣得手。

▲字母哥安戴托昆波、諾威斯基、喬治、詹姆斯。（圖／CFP）

上半場曾上演360度爆扣的喬治，再現遭逢恐怖腿傷前的巔峰狀態，他第3節還剩10分44秒時，還在火箭一哥哈登(James Harden)面前砍進後撤三分。

這場全明星賽成為一起度過將近17年歲月的詹姆斯與韋德的「最後一舞」，兩人也聯手帶動了猛烈反攻，哈登與杜蘭特(Kevin Durant)紛紛跳出來砍外線，兩位前雷霆隊友再次聯手；拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)第3節最後5分鐘連飆3顆三分彈，外加3次助攻，一舉率隊在最後2分33秒扳成127平。

詹姆斯隊在第3節最後39.2秒憑藉西蒙斯的兩分將比數超前為132比131。進入末節，兩隊開局形成拉鋸，「詹皇」隊的雷納德最後8分45秒連砍3顆三分球，隨後杜蘭特也加入飆外線的行列，在45度角和右側底線各砍一記外線，將比數拉開到161比153。

雖然「字母哥」試圖挺身追分，又是爆扣又是砍三分，但詹姆斯最後時刻再次主宰比賽，最後3分36秒吃掉恩比德，在右側底線砍進三分球，接著前隊友厄文(Kyrie Irving)將球輕巧拋到籃下，讓「詹皇」完成爆扣，將領先擴大到10分。

▲字母哥安戴托昆波、諾威斯基、喬治、詹姆斯。（圖／CFP）

終場前1分56秒，杜蘭特連下5分，持續擴大分差，雖然柯瑞在最後4秒上演爆扣讓全場興奮不已，但「詹皇」隊終場仍以178比164取勝。

詹姆斯隊陣中得分最高的是杜蘭特，他砍下31分、7籃板和2助攻，獲頒MVP；「浪花弟」湯普森從板凳飆出20分，包括6顆三分球；「詹皇」拿下19分、8籃板和4助攻。「字母哥」隊則以隊長本人表現最亮眼，單場猛轟38分、11籃板和5助攻；喬治貢獻20分，包括6顆三分球。

▲字母哥安戴托昆波、諾威斯基、喬治、詹姆斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA全明星賽詹姆斯字母哥喬治柯瑞
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