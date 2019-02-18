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詹皇珍惜與韋德度過的每分每秒　攜手空接爆扣閃電俠滿足

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▲詹姆斯最後一次在場上與老友韋德合作。（圖／CFP）

▲詹姆斯最後一次在場上與老友韋德合作。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

曾一起替熱火帶來2座總冠軍，也是彼此人生中最重要的摯友，詹姆斯(LeBron James)與韋德(Dwyane Wade)在18日的全明星賽最後一次合作，賽前「詹皇」就表示，他會珍惜兩人在明星周末度過的每分每秒；邁入生涯最終季的「閃電俠」則如願與老友攜手完成「空中接力」爆扣，開心地說，「我得到了我想要的那種時刻。

18日的全明星賽，是「詹韋連線」的最後一舞，兩人從東區的對手變成了熱火戰友，一起攜手奪下2座總冠軍，詹姆斯2014年重返克里夫蘭後，又回到了對手身分，很戲劇性地在2017-18賽季短暫再次成為隊友，但韋德僅為騎士打了46場比賽就返回發跡地邁阿密，本季是他生涯的最終賽季。

除了是場上最棒的隊友和對手，兩人私下從「爸爸經」、婚姻經驗到如何教養孩子，無話不談，詹姆斯直言，「當談到我和韋德時，這真的超出了籃球的領域，因為我們只要看著對方，就知道彼此在想什麼，在某個時刻會有什麼感覺。

兩人賽前一起訓練，就如同往常一樣，但這同時也是他們最後一次在場上合作，詹姆斯賽前就說，「在這個周末與他度過的每分每秒將永遠被珍藏，這感覺很棒。自從我們2003年在芝加哥聯合試訓相遇，一起度過了將近17年的歲月。從那一刻開始，我們就知道我們會一起度過一段很長的時間，而且將持續不斷。」

▲字母哥安戴托昆波、諾威斯基、喬治、詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯。（圖／CFP）

詹姆斯將這個周末形容為「又苦又甜」的時刻，「苦的部分是這是他最後一次參與全明星周，他身為籃球員的生涯即將告終。甜的部分是我們還有很多能一起生活的日子，我們的友誼會繼續下去。

兩人在第3節開局展現了一如往常的絕佳默契，連2次成功連線，先是詹姆斯從右側45度角精準把球送到籃下的韋德手中，「閃電俠」躍起雙手扣進兩分；1分11秒過後，換韋德切到籃下，輕輕把球拋向籃板，一個反彈後「詹皇」接到球爆扣得手。

如願與詹姆斯攜手上演「空中接力」，韋德感到非常滿足，「這是很酷的時刻，我得到了我想要的那種時刻，整明星周都是這樣，你希望有些事能按照自己的想法進行，結果甚至超出了我的預期。」

▲詹姆斯最後一次在場上與老友韋德合作。（圖／CFP）

▲詹姆斯最後一次在場上與老友韋德合作。（圖／CFP）

關鍵字： NBA詹姆斯韋德全明星賽
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