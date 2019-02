詹皇珍惜與韋德度過的每分每秒　攜手空接爆扣閃電俠滿足

▲詹姆斯最後一次在場上與老友韋德合作。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

曾一起替熱火帶來2座總冠軍,也是彼此人生中最重要的摯友,詹姆斯(LeBron James)與韋德(Dwyane Wade)在18日的全明星賽最後一次合作,賽前「詹皇」就表示,他會珍惜兩人在明星周末度過的每分每秒;邁入生涯最終季的「閃電俠」則如願與老友攜手完成「空中接力」爆扣,開心地說,「我得到了我想要的那種時刻。」

18日的全明星賽,是「詹韋連線」的最後一舞,兩人從東區的對手變成了熱火戰友,一起攜手奪下2座總冠軍,詹姆斯2014年重返克里夫蘭後,又回到了對手身分,很戲劇性地在2017-18賽季短暫再次成為隊友,但韋德僅為騎士打了46場比賽就返回發跡地邁阿密,本季是他生涯的最終賽季。

除了是場上最棒的隊友和對手,兩人私下從「爸爸經」、婚姻經驗到如何教養孩子,無話不談,詹姆斯直言,「當談到我和韋德時,這真的超出了籃球的領域,因為我們只要看著對方,就知道彼此在想什麼,在某個時刻會有什麼感覺。」

.@KingJames switches it up and lobs it to @DwyaneWade! #NBAAllStar pic.twitter.com/qiHUP5xnAD