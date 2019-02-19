自曝一開始不喜歡閃電俠稱號　韋德難忘Kobe打電話向他請益

▲布萊恩曾是韋德剛進入聯盟時最想擊敗的目標。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

邁入生涯最終季的韋德(Dwyane Wade)，「閃電俠」的稱號在聯盟相當響亮，不過他近日受訪時透露，一開始前隊友歐尼爾(Shaquille O’Neal)替他取這個綽號時，他並不喜歡；他也談到了和湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)之間特別的友誼，對方曾是他菜鳥時期的偶像，有一年季後賽他接到「黑曼巴」向他請益的電話，讓他直呼當下「簡直要瘋了」。

熱火頭牌球星韋德的綽號「閃電俠」，來自前隊友「俠客」歐尼爾，「當他一開始替我取這個綽號時，我並不喜歡，但他告訴了媒體，這個綽號開始流傳開來，我也開始明白為何他會給我這個稱號，因為我也感覺到，『老兄，我真的很快。』」

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韋德說，歐尼爾2004年轉戰熱火後，球隊的目標立即指向了總冠軍，「他試著讓所有人了解到，現在你和一位極具比賽宰制力的球員一起打球，同時他也吸引了極大的關注。」最終他們攜手在2006年率南灘大軍奪下隊史首冠。

▲韋德曾在全明星賽打斷布萊恩的鼻樑。（圖／達志影像／美聯社）

韋德也談到和湖人傳奇布萊恩特別的友誼，他提到自己剛進入聯盟時，「小飛俠」和艾佛森(Allen Iverson)是他最想在場上擊敗的兩個目標。當他還是菜鳥時，對決「黑曼巴」還會有種對上偶像的感覺，但從他生涯第2季開始，他們在場上互不相讓，「當Kobe意識到我不會輕易退縮，他開始尊敬我。」

「閃電俠」還分享了一件曾讓他興奮不已的事，「有一年我沒打進季後賽，Kobe進到了季後賽，然後他打電話給我，他說，『韋德，他們用這種方式防守我，我知道你很擅長擋拆和加速，告訴我，我該怎麼做？』」他給了布萊恩建議，掛電話後覺得自己簡直要瘋了，「Kobe打電話給我！你知道我的意思嗎？他可是Kobe啊！」

雖然兩人擁有好交情，但在場上總是完全不留情面，韋德重談在2012年全明星賽打斷布萊恩鼻樑的意外，「在全明星賽後，我們大概還有3場比賽要對上湖人，我打給他說，『嘿，Kobe……』他說，『嘿，兄弟，我愛這個，我們幾天後見。』結果他果然還以顏色。」

▲韋德曾在全明星賽打斷布萊恩的鼻樑。（圖／達志影像／美聯社）