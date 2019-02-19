運動雲

> >

重申和詹皇「相處得很好」　華頓自信：湖人能打進季後賽

ETtoday運動雲

▲湖人詹姆斯；七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲華頓表示自己和詹姆斯相處得很好。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

美國《ESPN》記者麥可穆倫(Jackie MacMullan)曾在1月底披露，紫金一哥詹姆斯(LeBron James)的陣營希望湖人能更換主帥，「詹皇」與教頭華頓(Luke Walton)的關係引起熱烈討論。不過華頓近日接受《TMZ》訪問時，強調兩人「相處得很好」，他還自信表示，排名滑落西區第10的湖人有能力打入季後賽。

在美國《ESPN》1月底爆料詹姆斯陣營希望湖人能「換帥」，且完全沒有隱藏這樣的心意後，《洛杉磯時報》近日報導，華頓預計會執教完本賽季，儘管紫金軍團在當家一哥傷癒歸隊後，近4戰又輸了3場，13日還是在客場敗給東區後段班老鷹，但湖人內部並沒有關於「華頓帥位」的討論。

請繼續往下閱讀...

▲湖人一哥詹姆斯、老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

《洛杉磯時報》指出，「華頓絕對會執教完這個賽季，他獲得湖人管理階層全力的支持。」對於各種自己與一哥詹姆斯不合的報導浮現，華頓一笑置之，他說自己完全沒注意到那些新聞，「詹姆斯和我相處得很好。」

談到湖人本季的狀況，華頓則說還不錯，但也坦承包括詹姆斯、「球哥」博爾(Lonzo Ball)和其他球員陸續遭逢傷病確實影響了球隊。不過他依舊保持樂觀，「我們會沒事的。」他認為目前以28勝29敗暫居西區第10的湖人，仍舊有能力進入季後賽，「我們還有些工作要做，但我們可以辦到的(打進季後賽)。

▲詹姆斯、西蒙斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇華頓
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

遊客鋼索橋上打鬧「暴力狠搖晃」　下秒斷裂！6人瞬間懸空驚叫求救

推薦閱讀

盼湖人球衣能被退休　詹皇專注下半季要帶湖人返季後賽

自曝一開始不喜歡閃電俠稱號　韋德難忘Kobe打電話向他請益

取笑湯神睡著才被他投進　柯瑞砸地背扣彌補灌籃滑倒糗事

詹皇珍惜與韋德度過的每分每秒　攜手空接爆扣閃電俠滿足

熱門新聞

自曝一開始不喜歡閃電俠稱號　韋德難忘Kobe打電話向他請益

台韓澳都沒進複賽奧運參賽權是誰？國際棒總：希望3隊都晉級

傅園慧參加家庭聚會乾等2小時　發飆離席吼「好了沒有？」

潘忠韋強化棒球IQ秘密武器　《Hito大聯盟》100集達標

HBL／先發穩、替補抖　能仁8強首戰22分大勝過關

杜拜女網賽／詹家姐妹55分鐘快打　直落二晉級16強

讀者回應

﻿

最新新聞

1世籃亞洲區伊朗、日本態勢穩　

2華頓稱和詹皇處很好　自信能進季後賽

3巨人總教練波奇今年球季後退休

4KG：美國隊為姚明設一個百萬賭注

5富邦盃少棒仁善首戰5局扣倒東園

熱門新聞

1韋德曾討厭閃電俠稱號？

2台韓澳都沒進複賽奧運參賽權是誰？

3傅園慧參加家庭聚會發飆離席

4潘忠韋強化棒球IQ秘密武器

5先發超穩　能仁8強首戰22分大勝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅抵達日本備戰西武　蔗總：來就是要贏球

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

楊俊瀚200公尺飆21秒66第一　破1999年陳天文全國室內紀錄

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366