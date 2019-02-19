重申和詹皇「相處得很好」　華頓自信：湖人能打進季後賽

▲華頓表示自己和詹姆斯相處得很好。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

美國《ESPN》記者麥可穆倫(Jackie MacMullan)曾在1月底披露，紫金一哥詹姆斯(LeBron James)的陣營希望湖人能更換主帥，「詹皇」與教頭華頓(Luke Walton)的關係引起熱烈討論。不過華頓近日接受《TMZ》訪問時，強調兩人「相處得很好」，他還自信表示，排名滑落西區第10的湖人有能力打入季後賽。

在美國《ESPN》1月底爆料詹姆斯陣營希望湖人能「換帥」，且完全沒有隱藏這樣的心意後，《洛杉磯時報》近日報導，華頓預計會執教完本賽季，儘管紫金軍團在當家一哥傷癒歸隊後，近4戰又輸了3場，13日還是在客場敗給東區後段班老鷹，但湖人內部並沒有關於「華頓帥位」的討論。

請繼續往下閱讀...

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

《洛杉磯時報》指出，「華頓絕對會執教完這個賽季，他獲得湖人管理階層全力的支持。」對於各種自己與一哥詹姆斯不合的報導浮現，華頓一笑置之，他說自己完全沒注意到那些新聞，「詹姆斯和我相處得很好。」

談到湖人本季的狀況，華頓則說還不錯，但也坦承包括詹姆斯、「球哥」博爾(Lonzo Ball)和其他球員陸續遭逢傷病確實影響了球隊。不過他依舊保持樂觀，「我們會沒事的。」他認為目前以28勝29敗暫居西區第10的湖人，仍舊有能力進入季後賽，「我們還有些工作要做，但我們可以辦到的(打進季後賽)。」

▲詹姆斯。（圖／CFP）