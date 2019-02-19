老鷹錯過超強新人唐西奇？　總管：若沒交易探花籤會選他

▲唐西奇。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

斯洛維尼亞金童唐西奇(Luka Doncic)生涯首季場均得分就飆破20大關，馬刺名教波波維奇(Gregg Popovich)稱讚他「極度不凡」，還是菜鳥就贏得隊友尊重，成為獨行俠未來的核心球員；當初以探花籤選中他，隨即將他交易到達拉斯的老鷹總管席列克(Travis Schlenk)坦言，「若是我們當初保留探花籤，我們會選唐西奇。」

老鷹在去年選秀會上以第3順位選秀權，換取獨行俠的第5順位和一個2019年受保護的首輪籤(第1至第5順位保護)，來自皇馬的金童唐西奇因此去到了獨行俠，老鷹則得到「小柯瑞」楊恩(Trae Young)。

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老鷹總管席列克近日參加美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)的播客節目時坦承，若當初沒有把探花籤交易到達拉斯，他們預計會選唐西奇，「很多人不知道這件事，我們當初聯絡了他的經紀人，他也在選秀會當天早上到紐約進行體檢，但達拉斯在選秀會開始前大約1小時找到我們。」

▲老鷹菜鳥楊恩甩開詹姆斯上籃。（圖／CFP）

「我告訴他們，若要我們向下交易選秀權，就必須附上另一個樂透籤，我們的對話從那時才開始。」席列克說，老鷹的團隊透過數據分析，預估獨行俠本季的排名會落在聯盟倒數第8，因此決定進行交易，「揮桿次數越多，擊中目標的機率也越高，讓一個樂透籤變成2個，這對我們來說是可行的。」

相較於唐西奇本季繳出場均20.7分、7.2籃板和5.6助攻，被認為是新人王獎項最有利的競爭者；楊恩也有場均16.9分、7.6助攻和3.3籃板的表現，但人氣難以與這位斯洛維尼亞金童相比，唐西奇在今年全明星賽的球迷票選中高居第3，僅次於詹姆斯(LeBron James)和「字母哥」。

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）