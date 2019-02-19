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24歲字母哥閃耀明星賽令他害怕　KD讚前3大球星還持續進步

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▲公鹿字母哥安戴托昆波、杜蘭特 。（圖／CFP）

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

24歲的公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)每季都在進化，今年全明星賽更成了他的灌籃秀，上場27分鐘就掃下38分、11籃板，雖然最終他的隊伍遭逆轉而與MVP擦身而過，但奪下個人第2座全明星賽MVP的杜蘭特(Kevin Durant)給他極高評價，大讚「字母哥」年紀輕輕已是聯盟前5甚至前3大球星，且不斷進步令人害怕。

「字母哥」本季表現再創高峰，場均27.2分、12.7籃板和6助攻皆寫下生涯新高，場均5成81的命中率也是個人最佳紀錄，率公鹿獨占東區龍頭寶座。這位24歲超級新星今年也被選為全明星隊長，全明星賽上半場就以12投10中轟下20分，多次秀出爆扣美技，率隊拉開53對37、16分領先。

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可惜「字母哥」帶領的明星隊下半場遭詹姆斯(LeBron James)隊逆轉，拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)第3節最後5分鐘連飆3顆三分彈，外加3次助攻，一舉率隊在最後2分33秒扳成127平，加上杜蘭特末節4投4中，包括3顆三分彈，讓詹姆斯隊反以178比164獲勝，公鹿一哥最終與全明星賽MVP擦身而過。

▲公鹿字母哥安戴托昆波、杜蘭特 。（圖／CFP）

▲杜蘭特大讚字母哥。（圖／CFP）

不少球迷在推特上替「字母哥」抱不平，「我猜會頒給勝隊的球員，但Giannis值得這個獎項。」「Giannis才是真正的MVP！」「他(杜蘭特)在隊友都打出火熱狀態時上陣，因此他帶走了這個獎項，但Giannis隊的替補球員完全熄火，Giannis應該得到MVP的，但他的隊伍輸掉了，所以他沒辦法得到。

「字母哥」本人對於是否得到全明星賽MVP則態度淡然，他表示在第3節以前，他確實拿出表現讓自己的名字能被刻在獎座上，「但最終我和我的家人都享受在其中，這是很棒的經驗。」

杜蘭特也給這位已兼具超強實力和人氣的超級新星極高評價，「他的潛力沒有上限，他在場上已經繳出菁英等級的表現。更可怕的是，他還在持續進步，他仍在努力提升自己，他已經是聯盟前5大甚至是前3大球星，也是MVP候選人之一，他才23歲(實際上24歲)，這麼年輕就已經是這項運動頂尖球星中的佼佼者，很高興看到他不斷進步。

▲公鹿字母哥安戴托昆波、杜蘭特 。（圖／CFP）

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／CFP）

關鍵字： NBA字母哥杜蘭特KD全明星賽
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