AD想為鵜鶘打完本季　爆出謎樣肩傷傳他恐「被報銷」

▲鵜鶘戴維斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)如期在全明星賽登場，但整場只打了5分鐘，首節出手2次得5分後就沒再上陣，由於沒能在交易大限前離隊，他目前的處境相當尷尬，成了在夏洛特最黯淡的球星。雖然他向鵜鶘記者庫什納(Scott Kushner)透露，計畫打完這個賽季，卻有內部消息指出，「一眉哥」恐已打完他在紐奧良的最終戰。

Anthony Davis leaving the SKC with Rich Paul pic.twitter.com/lUhFTfWETb 請繼續往下閱讀... 2019年2月15日

戴維斯趕在2月交易截止日前高喊「賣我」，最後沒如願離隊，必須等到今年夏天才能重啟談判，讓他在紐奧良陷入了窘境；更令人摸不著頭緒的是，他在全明星周前最後一役，面對西區勁敵雷霆時，僅打了16分鐘就因肩傷退場，還提前離開了球場，MRI檢查結果顯示為肌肉瘀傷。

3天後，戴維斯如期參與了夏洛特全明星賽，顯見並不是嚴重的傷勢，但他也只打了5分鐘，拿下5分、1籃板後就沒再登場，一切都因為他選在季中提出交易請求而變調；大前輩巴克利(Charles Barkley)上周曾語重心長表示，「一眉哥」為此付出了代價非常不幸，「這孩子現在無法到場上拿出100%的表現，因為他擔心自己會受傷。」

鵜鶘記者庫什納趁著全明星賽的空檔訪問了戴維斯，庫什納報導，「一眉哥」透露自己的肩傷狀況良好，預計打完這個賽季，「他不認為回歸鵜鶘完成這個賽季會成問題。」

但庫什納指出，鵜鶘內部有人認為戴維斯已經打完在紐奧良的最後一戰。據了解，「一眉哥」前役傷退後火速換上便服，與經紀人保羅(Rich Paul)一起離開球場，讓老闆班森(Gayle Benson)很不滿，隨後就傳出總管丹普斯(Dell Demps)被解雇的消息。

▲鵜鶘戴維斯。（圖／CFP）