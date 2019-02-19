柯瑞搭公鹿一哥很來電？外媒曝勇士2021年網羅字母哥劇本

▲公鹿字母哥安戴托昆波與勇士一哥柯瑞在全明星賽默契十足。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

「字母哥」在全明星賽與灣區頭牌柯瑞(Stephen Curry)展現極佳的化學效應，頻頻聯手上演空拋，勇士資深隨隊記者湯普森(Marcus Thompson)19日撰文推測，若追求大合約的杜蘭特(Kevin Durant)今夏離隊，加上公鹿接下來幾季都無法奪冠或是進入總決賽，那勇士就可能在2021年夏天招攬密爾瓦基巨星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。

一年前，《The Athletic》主編川上提姆(Tim Kawakami)曾報導，鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)將成為勇士追逐的目標，但如今「一眉哥」的時間表與勇士下一次能補進大咖球星的時機並不吻合。執筆柯瑞傳記《Golden》的資深記者湯普森認為，勇士可以考慮招攬公鹿一哥安戴托昆波，但有兩個重要前提。

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第一個前提是，杜蘭特今夏決定離開灣區或再簽下短約，但有鑑於這位連2屆總決賽MVP去年12月底已表明，他的計畫只有打球和賺錢，「我只想確保自己能從下一份合約中，儘可能拿到更多錢。」簽短約的可能性幾乎等於零。

▲浪花兄弟（圖／CFP）

待杜蘭特簽下一份大合約，聯盟下一個自由市場上的「大物」就是「字母哥」，他與公鹿的合約將在2021年到期。湯普森認為若杜蘭特真的離隊，「浪花兄弟」加上「字母哥」的組合依舊能確保勇士的強權地位。

若能與聯盟當今外線砲火最強大的「浪花兄弟」搭檔，「字母哥」能在禁區得到相當充分的空檔，和這兩位超級神射當隊友，無疑極具吸引力。湯普森也指出，去年柯瑞擔任全明星賽隊長時，第一個選中的球員就是公鹿一哥，今年「字母哥」也第一指名選了「咖哩」，這些舉動或多或少都說明了什麼；他還要大家思考為何詹姆斯(LeBron James)連2年明星賽都第一個就選杜蘭特。

▲杜蘭特(右)已放話今夏要簽大約。（圖／CFP）

不過勇士若要追求「字母哥」，就得犧牲掉防守悍將格林(Draymond Green)，「嘴綠」將在2020年夏天恢復自由身，比「字母哥」早了一年；因此若勇士決定與格林續約，接下來就沒有空間能再追求公鹿一哥，除非把格林交易出去，就像他們2016年為了迎接杜蘭特，送走了柏加特(Andrew Bogut)一樣。

若是杜蘭特今夏真的走人，還有一個關鍵因素必須達成，才能促成勇士招攬「字母哥」成真，那就是公鹿在2021年前都沒能奪下總冠軍，或是進入總決賽。身為密爾瓦基唯一的大咖球星，安戴托昆波對「抱團」風氣相當不以為然，他也拒絕與現役超級巨星如詹姆斯或杜蘭特一起訓練，但湯普森認為這種熱情無法持續到永遠，尤其他所身處的是一支小市場隊伍，從杜蘭特、戴維斯和更久以前的賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)都是例子。

湯普森斷言，如果勇士失去了幫助他們連奪2冠的杜蘭特，他們絕對會準備好下一個「行動」，是否真能看到「字母哥」搭配「浪花兄弟」，他要大家拭目以待。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／CFP）