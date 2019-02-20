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畢斯利重返CBA加盟廣東男籃　誓打團隊籃球卻與華頓起爭執

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▲湖人主帥華頓、畢斯利、麥基。（圖／達志影像／美聯社）

▲畢斯利。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

「孤狼」畢斯利(Michael Beasley)去年夏天與湖人簽下一紙1年350萬美金合約，誓言要打出團隊籃球，卻在季中與主帥華頓(Luke Walton)起爭執，最終在2月交易大限前被打包送到同城的快艇，未料轉戰新東家2天就被釋出，19日傳出他與CBA本季龍頭廣東宏遠簽下2個月的合約，生涯第3度加入CBA球隊。

曾是2008-09賽季「新秀第一隊成員」的畢斯利，因接連爆出性騷擾、攜帶大麻等醜聞，使得他的生涯起起伏伏，淪為「浪人」球員。去年夏天他加盟的湖人，已是他生涯效力的第7支NBA球隊，但季中就被打包交易，他與新生代內線長人祖巴奇(Ivica Zubac)一起被送到快艇，換回中鋒穆斯卡拉(Mike Muscala)。

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畢斯利上半季因母親不幸病逝，僅為湖人打了26場，場均上場時間只有10.7分鐘，能貢獻7分、2.3籃板和1助攻。值得一提的是，在2月交易截止日前，曾傳出他與紫金主帥華頓起口角，他對自己始終無法進入穩定的輪替陣容非常沮喪，他不斷以「兄弟」來稱呼華頓，觸動了湖人教頭的敏感神經。

▲▼畢斯利(Michael Beasley)。（圖／達志影像／美聯社）

快艇在得到畢斯利2天後就將他釋出，美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)台灣時間19日晚間報導，這位30歲前鋒將與CBA本季龍頭廣東宏遠簽下2個月合約，另一名NBA記者古德曼(Jeff Goodman)則披露，合約金額約200萬美金附加額外獎金。

過去畢斯利也曾在2014-15賽季效力過上海大鯊魚，還在全明星賽猛轟59分；2015-16賽季換披山東高速金星戰袍，該季全明星賽又飆出63分，率隊打入季後賽，雖然山東止步季後賽首輪，他仍奪下CBA外援MVP。

山東曾在2017年夏天為畢斯利開出3年1500萬美金的天價合約，希望他能回鍋效力，但他最後仍選擇以1年210萬美金底薪加入尼克。

▲▼湖人隊畢斯利(Michael Beasley)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA畢斯利湖人CBA廣東
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